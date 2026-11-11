北约正着手修订军事规划，重点在于遏制俄罗斯——《Politico》

北大西洋公约组织已着手重新审视对成员国的军事要求，将资源重点转向应对俄罗斯，而非为欧洲以外的行动做准备。这一进程可能成为北约近20年来军事规划方面最大的变革。

据《Politico》报道，32个成员国正在讨论新的军事能力目标指标，这些指标将确定在发生冲突时所需的兵力、武器装备和资金。 该文件草案取消了同时为欧洲大规模战争和多项较小规模危机任务做准备的要求，转而专注于其中一种情景。

谈判是在制定“政治指导方针”的框架内进行的，预计将在2029年根据计划于2月前达成的协议结果，最终批准新要求。

来源：Politico。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，俄罗斯军队可能在未来五年内袭击一个北约成员国。这将考验该联盟的韧性。

独裁者普京在与由美国特使史蒂夫·维特科夫和唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳组成的美国代表团会晤前表示，俄罗斯虽声称准备与欧洲开战，但并无此意。

北约军事委员会主席罗布·鲍尔海军上将表示，如果俄罗斯袭击北约成员国，北约可对俄罗斯境内的目标实施先发制人的打击。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基认为，在乌克兰战争结束之前，俄罗斯就可能对另一个欧洲国家开辟第二战场，这种可能性非常大。

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