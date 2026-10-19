北约开始就2029年军事目标展开谈判——Politico Europe

北约盟国本月将在布鲁塞尔启动谈判，讨论为防御俄罗斯联邦这一侵略国可能发动的袭击所需的兵力和武器新要求。正如Politico报道，谈判将为联盟32个成员国中的每一个确定截至2029年的能力目标。

据该媒体报道，欧洲官员曾警告称，届时俄罗斯可能已准备好袭击北约国家。谈判将成为北约五阶段国防规划进程的第一阶段。在未来几天内，盟国将讨论新目标的总体授权，即所谓的“政治指导”。

责任分配

主要问题之一将是雄心水平：各国愿意向联盟提供多少军人和能力。此前，盟国商定，除用于大型行动的部队外，北约还应拥有18个后备旅，每个旅约有5000名军人，用于在联盟领土之外开展较小规模的行动，包括类似阿富汗或科索沃的任务。

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与此同时，美国要求将更多安全责任移交给欧洲盟国的压力，可能导致对这类行动的要求被削减或取消。各方还将讨论考虑到战场技术快速发展而加快国防规划的可能性，尤其是人工智能和地面机器人系统。

美国能力与乌克兰经验

谈判将在五角大楼审查美国在欧洲军事存在的背景下进行，审查结果预计将于12月公布。今年早些时候，华盛顿已将战略轰炸机、战斗机、无人机、潜艇和军舰从可供北约使用的部队中撤出。欧洲盟国担心，美国还可能削减包括重型运输航空兵在内的关键能力。

另一个议题将是无人系统与坦克和火炮等传统武器之间的平衡。法国为无人机和巡飞弹药安排了约84亿欧元，而德国将在明年组建首个专业无人机团。盟国还将研究乌克兰在使用空中、海上和地面无人机、防空系统、导弹以及Delta作战管理系统方面的经验。

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