巴基斯坦国民议会批准了一项成立联合议会委员会的提案，该委员会将为举行自由、公正和透明的选举准备建议。该机构将由国民议会和参议院的代表组成，《论坛快报》报道。

委员会组成

联邦议会事务部长塔里克·法扎尔·乔杜里根据2007年《国民议会程序和事务处理规则》第244B条提出了该提案。国民议会议长将在与参议院主席及议会党派领导人协商后组建该委员会。

委员会将按各议会党派在议会中的代表比例，纳入所有议会党派的代表。议长也有权根据相关议会党派领导人的请求更换委员会成员。会议法定人数将为成员总数的四分之一。

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建议与报告

委员会须就选举改革准备建议，特别是关于使用最新可用技术举行选举的建议。其任务还包括在必要时起草立法文件，包括宪法修正案。

委员会可以设立小组委员会。该委员会须在议长发布成立委员会的通知后，由议长确定的期限内向议会提交报告。

在质询时间期间，省际协调部还提供了旅游入境数据：2024年，超过210万名外国游客访问巴基斯坦；2025年约有220万名。该部文件将英国、阿富汗、美国、伊朗、加拿大和中国列为其公民在统计数据中占有显著比例的国家。

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