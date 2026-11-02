波兰国家检察院已接手调查与波兰奥林匹克委员会（PKOl）、波兰篮球协会和波兰篮球联赛活动有关的涉嫌违规行为。调查人员尤其正在审查前PKOl主席拉多斯瓦夫·佩谢维奇所有的P.H.U. RADAM公司的活动。

涉930万兹罗提发票的疑点

据RMF24报道，格但斯克地区检察院于2025年3月启动了该程序。其中涉及的疑点包括，P.H.U. RADAM公司在2022年至2024年期间向波兰篮球协会和波兰篮球联赛开具不实增值税发票。

这些发票的总价值约为930万兹罗提。检察院称，发票涉及未实际提供的商业中介服务。调查还在核查篮球组织无正当理由支付该笔款项的嫌疑，以及税收收入可能减少约130万兹罗提的情况。

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搜查及对PKOl支出的审查

此外，调查人员正在研究波兰奥林匹克委员会资金可能被用于资助华沙Olympic Sky餐厅的翻修和布置。调查已延长至2027年4月3日。

检察院表示，案件中已讯问多名证人，并获得一名信息技术专家的意见。波兰各地共进行了30次搜查，期间查获文件和电子设备。检察院指出，所收集的材料使得从更广泛的角度继续开展调查行动成为可能，其中包括与涉嫌涉及Zondacrypto活动的犯罪材料有关的调查。

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