法国国民议会在一读中一致通过了一项旨在加强保护性暴力和基于性别暴力受害者的法案。经过六天辩论，503名议员支持该文件，没有反对票。

据阿纳多卢通讯社报道，该法案仍须经参议院审议，因此尚未生效。文件规定，调查人员必须在一年内询问受害者和嫌疑人、保存证据，并寻找其他可能的受害者。

专门部门和休假

该倡议还规定设立处理性暴力和家庭暴力案件的专门警察部门和法院。受害者将有权获得10天休假，以参加医疗咨询或采取法律行动。

学校将必须定期与学生进行谈话，以识别暴力案件。该机制的全面实施计划在2032年前完成。

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文件的其他规定

其他措施包括扩大与乱伦有关的违法行为清单、为遭受暴力的儿童提供医疗援助，以及加强对侵入性医疗程序同意要求。该法案还规定，对未经同意传播性内容和发送不受欢迎的色情图片实施更严厉处罚。

与此同时，议员们否决了多项保护外国受害者的规定，包括禁止对已提出申诉的性暴力受害者下达驱逐令。该改革在11岁女孩Lyhanna死亡后获得新的推动力；她于6月在法国西南部被发现遭强奸后死亡。此前，针对该嫌疑人曾收到多起关于涉嫌对未成年人实施性暴力的投诉。

法国政府承诺，在参议院审议该文件后评估拟议措施的成本并提出预算计划。

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