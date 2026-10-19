联邦资金不确定性加剧，科学家离开美国——《财富》

美国科学家正迁往其他国家工作，而加拿大、法国、比利时、芬兰和澳大利亚的大学为他们提供更稳定的资金支持和学术自由。《财富》报道。研究人员和专业协会认为，人才外流已变得明显，尽管这一现象的总体规模难以评估。

海外招聘

根据Business for Federal Research Funding联盟4月发布的一份报告，超过半数美国州因其他国家的招聘计划而流失了科学家。3月，年轻生物医学研究人员表示将留在美国的可能性，比他们6个月前评估自身意向时低约20个百分点。与此同时，据美国物理学会数据，2025年物理学博士项目毕业生离开美国的比例为过去30年来最高。

海洋生物学家哈莉·弗勒利希与丈夫和女儿从加利福尼亚州搬到了芬兰。在赫尔辛基大学，她继续研究气候变化如何影响人们食用的鱼类、贝类和藻类。通过芬兰研究委员会的一项倡议，这名科学家获得了为期5年、总额约300万美元的保证资金。

美国国家海洋和大气管理局前雇员克里斯汀·斯塔维茨去年也离开了职位，开始在英国伯明翰大学担任研究软件工程师。她表示，在收到要求从网站删除有关气候变化以及多样性、公平和包容性议题的内容后，原机构不再符合她的价值观。

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拨款不确定性

曾在加州大学戴维斯分校工作的生物学家夫妇詹姆斯·莱茨和玛丽亚·马尔多纳多转至澳大利亚莫纳什大学。莱茨表示，拨款资金的不确定性影响了这一决定：在等待资金期间，他们不得不解雇一名员工。

根据States United Democracy Center和Grant Witness的追踪数据，自唐纳德·特朗普总统第二个任期开始以来，其政府已削减或冻结高达1740亿美元的联邦拨款。白宫表示，特朗普希望通过资助“真正的科学”来制止浪费，并保持美国在科学创新领域的领导地位。

美国大学协会表示，大型研究机构2026年秋季录取的博士项目学生比一年前少15%。离开美国或留在美国的科学家担心，项目、资金和指导的削减可能影响下一代研究人员。

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