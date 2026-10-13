在白俄罗斯的军事演习场，集体安全条约组织各国代号为“不可动摇的兄弟情谊-2026”和“屏障-2026”的联合军事演习又一轮实兵演练阶段已正式启动。 此次演习将于10月12日至16日进行，在莫斯科与西方世界长期对峙以及对乌克兰发动全面侵略的背景下，汇集了多个前苏联国家的部队。

该组织秘书处领导层和白俄罗斯国防部官方声明称，此次计划中的活动纯属维和性质，旨在演练共同应对生物威胁突发事件的防御能力。 然而，演习地点选在靠近北大西洋公约组织成员国边境及乌克兰北部地区的训练基地，这表明白俄罗斯仍维持着其作为军事和政治施压工具的惯常角色。

此次演习的一个显著特征是亚美尼亚代表的缺席——该国实际上已因自身安全利益遭到系统性忽视而冻结了在该集团中的参与， 此外，俄罗斯参演部队规模极为有限，这再次印证了俄军正规预备役力量的枯竭。

UA.News将详细介绍各部队正在演练哪些具体的战术任务，究竟有哪些部队抵达了白俄罗斯的训练场，这些演习给乌克兰及邻近的北约国家带来了哪些实际风险， 以及为何集体安全条约组织（CSTO）正日益明显地沦为克里姆林宫的宣言性工具。

“洛斯维多”和“斯塔罗多罗日斯基”靶场：演练场景解析

盟军部队的部署主要选定在两个白俄罗斯军事设施： 位于维捷布斯克州的第103独立空降旅“洛斯维多”训练场，以及位于明斯克州的第288“斯塔罗多罗日斯基”训练场。

演习计划在功能上分为两个相互关联的部分。第一部分是与集体安全条约组织（CSTO）维和部队共同进行的“不可动摇的兄弟情谊-2026”指挥参谋演习。 在此阶段，多国指挥部将模拟在该联盟某假想成员国境内爆发局部武装冲突的情形。 官兵们演练了观察哨的部署、检查站的执勤、人道主义车队的护送，以及在林地沼泽地带对所谓“非法武装团体”实施全面封锁。

第二部分是“屏障-2026”专项演习，其中辐射、化学和生物防护（RCPB）部队的专家发挥着主导作用。 根据官方背景设定，这支联合组建的生化防护部队需查明致病性生物制剂的释放源头，迅速部署移动诊断系统，并对人员进行卫生处理，同时对装甲车辆进行彻底除污。

军队指挥部对生物主题的这种侧重并非偶然。莫斯科经常利用所谓“西方实验室”危险性的军事宣传， 而在“屏障-2026”演习场演练疫情应对方案，正是向集体安全条约组织成员国国内受众展示这一克里姆林宫论调的生动实例。

此次演习的一项重要技术创新是无人机的大规模集成。组织方调用了约80套不同类型的无人机系统——从战术四旋翼无人机和FPV无人机到侦察机。

联合分队正在训练实时校正迫击炮班的射击，利用无线电电子干扰器为车队行进提供掩护，并使用反无人机枪应对空中袭击。

参演方构成：抵制埃里温、亚洲国家态度谨慎以及莫斯科兵力不足

在白俄罗斯训练场参与演习的总兵力超过1500名军人，以及约300辆轮式、履带式和特种装备。 除演习东道主——白俄罗斯共和国武装力量——外，俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的代表也抵达了演习现场。

此次演习最重要的地缘政治标志，是亚美尼亚最终做出的具有象征意义的举动。埃里温完全无视了白俄罗斯方面的邀请，既未向明斯克派遣一名士兵，甚至连一名联络军官也未派出。

总理尼科尔·帕希尼扬此前曾公开宣布冻结该国参与集体安全条约组织（CSTO）的活动，并指出该组织在纳戈尔诺-卡拉巴赫局势紧张期间未能履行其直接义务。 游行队伍中未见亚美尼亚国旗，这成为该安全联盟内部瓦解的直观证明。

中亚国家——哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦——历来采取的是“最低限度必要存在”的战略。 其代表团仅由有限规模的伞兵排或连、特种部队以及军医组成。

对阿斯塔纳和比什凯克的领导层而言，参加此类活动更多是出于礼节上的必要，旨在在不承担任何实质性义务的情况下维持与莫斯科的对话。

中亚各国政府正密切关注着与西方、中国及中东国家关系中的平衡。 它们明确避免陷入次级制裁的风险，且丝毫没有表现出在与欧洲国家的对抗中成为克里姆林宫军事附庸的意愿。

俄罗斯在演习中的存在也颇具象征意义。 由于在乌克兰前线遭受了巨大损失，且每天都需要补充前线部队，莫斯科已无力向白俄罗斯派遣完整的营级战术群来展示实力。

参加“不可动摇的兄弟情谊-2026”演习的俄罗斯部队主要由指挥官、具有实战经验的教官、通信兵以及核生化防护部队专家组成。

在白俄罗斯举行的演习是集体安全条约组织（CSTO）更广泛计划的一部分

在白俄罗斯举行的“牢不可破的兄弟情谊-2026”和“屏障-2026”演习，是集体安全条约组织（CSTO）更广泛军事训练计划的一部分。 2026年全年，该组织成员国计划开展数十项联合训练和作战训练活动，其中包括八次指挥参谋演习和专项演习。

这些演习将在多个成员国境内举行，每项活动都有其特定目的——从快速反应部队的训练到侦察、后勤及维和行动的演练。 这一计划使人们能够不孤立地看待白俄罗斯的军事演习，而是将其置于集体安全条约组织（CSTO）致力于维持各国军事分遣队之间互动的背景下进行评估。

初秋时节，俄罗斯举行了“协同-2026”、“搜寻-2026”和“梯队-2026”演习。 这些演习涵盖了联合军事行动的各个方面：准备和实施遏制假想武装冲突的行动、组织侦察以及部队的后勤保障。

据集体安全条约组织（CSTO）通报，来自白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的部队已抵达俄罗斯的演习区域。 这表明，此次演习不仅涉及各成员国单个部队的参与，还旨在演练不同国家军队之间的协同作战。

下一阶段计划在塔吉克斯坦举行：10月18日至23日，那里将举行“钴-2026”和“岩石-2026”特别演习。 因此，10月在白俄罗斯举行的演习仅是集体安全条约组织（CSTO）年度计划中的一个组成部分。

与此同时，联合计划的存在本身并不能证明各成员国对威胁的评估一致，或准备在实际危机中进行同等程度的军事协作。 要评估该组织的实际能力，不仅要看演习的数量和宣称的目标，还要看各部队能否协调一致地协同行动，以及实际上被赋予了哪些任务。

乌克兰面临的风险：是否存在来自北方的地面突袭威胁

乌克兰军事指挥部、情报机构和边防部队持续监控着在盟国俄罗斯境内进行的所有作战训练活动。

特别值得注意的是，演习地点——“洛斯维多”和“斯塔罗多罗日斯基”训练场——位于白俄罗斯北部和中部地区， 距离乌克兰与白俄罗斯的直接国境线相当遥远。

参演部队的规模参数明确表明，其不具备实施进攻性作战的能力。 这支由1500名军人组成的部队，其中大部分是后勤人员、医务人员和特种防护专家，甚至无法形成局部打击力量。

军事专家强调，若要组建一支足以突破乌克兰波利西亚地区设施完善的防线、具备最低打击能力的部队， 敌人至少需要集结4万至5万名斗志昂扬且装备精良的战士。

与此同时，这些演习的真正危险在于其分散乌克兰国防军资源的战略意图。外国军事部队的驻扎这一事实本身， 铁路编队的持续调动、战斗机飞行以及侦察系统的活跃，都迫使乌克兰武装部队总参谋部在北部边境保持大量步兵、炮兵和防空预备队处于全面战备状态。

驻扎在日托米尔、罗夫诺、沃伦、基辅和切尔尼戈夫州的乌克兰部队被迫全天候值勤并维护防御工事，而本应将兵力调往我国东部和南部最激烈的前线区域。

此外，白俄罗斯境内仍可能成为侵略者实施其他混合行动的跳板。 俄军指挥部定期测试邻国领空，用于“沙赫德”（Shahed）型自杀式无人机中转、开展无线电技术监测以及评估乌克兰防空系统的密度。

北约西翼：苏瓦尔斯基走廊周边的紧张局势

北约的邻国——波兰、立陶宛和拉脱维亚——历来将边境附近任何俄白军事动向视为潜在的混合威胁。 尽管这些训练场并未直接毗邻所谓的苏瓦尔斯基走廊，但维尔纽斯和华沙始终将陆军联合指挥演习视为封锁战略通道的潜在预演。

战争研究所（ISW）的军事分析师多次指出，克里姆林宫一直在试图将其对集体安全条约组织（CSTO）各军指挥部的影響制度化， 旨在将其指挥机构整合到俄罗斯总参谋部体系中，并以此构筑一个合法区域联盟的幌子。

对于波兰和波罗的海国家而言，在持续的人为移民危机背景下，此次演习的举行无异于又一个引爆点。 亚历山大·卢卡申科政权仍在不断试图将非法移民群体驱赶过边境围栏，而与移民压力并行开展的大规模武装部队演习，被视为对欧洲社会进行心理动摇的手段之一。

尽管面临这些挑战，北约代表仍表示确信本方部队已做好应对任何挑衅的准备。 如今，北约东翼由多国前沿部署的战斗营级部队、增援的“爱国者”防空部队以及定期的空中巡逻共同守护。

当集体安全条约组织（CSTO）的盟国还在演练由数百名战士参与的维和清剿行动时， 北约部队却正在开展规模大得多的演习，动用数万名军人及先进的西方装甲装备，演练击退全面入侵。

为何集体安全条约组织（CSTO）无法成为“东方北约”

“不可动摇的兄弟情谊-2026”和“屏障-2026”演习生动地揭示了这场席卷整个莫斯科主导的军事集团的深刻体制危机。 克里姆林宫试图将集体安全条约组织定位为对抗北大西洋公约组织的强大制衡力量，但这一企图却因内部矛盾的严峻现实以及合作伙伴不愿与俄罗斯共同承受孤立而受挫。

缺乏统一的利益体系使该组织变得脆弱。 亚美尼亚公开向西方寻求安全保障，并采购法国武器。哈萨克斯坦则按照混合标准改革其武装力量，同时积极与土耳其和中国开展合作。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦不久前还曾爆发过血腥的边境冲突，这再次表明集体安全条约组织（CSTO）甚至完全无力解决其成员国之间的冲突。

归根结底，集体安全条约组织（CSTO）仍是一个平台，莫斯科试图借此营造出其在后苏联地区维持地缘政治影响力的假象， 而白俄罗斯则是唯一无条件合作的伙伴，它提供军事演习场和资源，以此换取经济优惠以及现政权的政治生存。

对于乌克兰及其国际伙伴而言，目前在白俄罗斯进行的军事演习并不意味着不可避免的军事打击， 但这仍是一个警示：北方方向依然是敌人潜在的危险桥头堡，需要持续监测和毫不含糊的防御准备。

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