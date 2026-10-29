波兰总统卡罗尔·纳沃茨基不打算改变邀请各议会政党参加国家安全委员会会议的程序，理由是有人要求不得允许格热戈日·布劳恩领导的反乌克兰政党“波兰王冠联盟”的代表出席会议。

波兰总统发言人拉法尔·莱什凯维奇对此作出声明。 他此番表态是对议长沃伊切赫·查扎斯基和外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基呼吁的回应，二人此前曾反对布劳恩所在政党的代表参加国家安全委员会会议。

据该发言人称，波兰法律允许每位议员查阅标有“机密”级别的非公开信息。他指出，多年来一直存在一项良好传统，即邀请议会各党团和小组的负责人出席国家安全委员会会议。 如果执政已达3年的执政联盟对个别议员出席国家安全委员会会议存有任何疑虑，那么它就应当修改现行法律。

此外，莱什凯维奇还指责执政联盟的代表们策划了“又一场宣传闹剧”。

波兰国家安全委员会是总统的咨询机构。其成员包括议会领导人、政府代表、军事指挥官以及议会各党团的代表。与会人员名单由国家元首确定。

此前，议会议长沃伊切赫·查扎斯蒂曾致信纳夫罗茨基，呼吁不要邀请“波兰王冠联盟”的代表出席国家安全委员会会议。 外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基也表示，不会在该党代表在场的情况下讨论波兰的安全问题，他称这些代表为“俄罗斯的孙子们”。

消息来源：波兰总统发言人拉法尔·莱什凯维奇在社交媒体X上的发文。

在波兰，议会议长沃伊切赫·查尔扎斯基表示，他已致函总统卡罗尔·纳沃茨基，提议考虑不邀请该联盟参加国家安全委员会会议。他在议会举行的新闻发布会上发表了这一声明。

格热戈日·布劳恩因破坏卢布林省乌克兰起义军（UPA）士兵纪念碑，被要求追究其刑事责任。波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基呼吁法院判处该政客入狱。

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