波兰总统卡罗尔·纳沃茨基向唐纳德·特朗普赠送了一把镶嵌琥珀并饰有美国象征图案的橡木椅。这份别开生面的礼物是在6月14日波兰领导人访问华盛顿期间赠送的。

据波兰《共和国报》报道，就连波兰外交部和驻美大使馆对此都一无所知。

直到该扶手椅的照片在网上流传后，此事才为人所知。

该作品由索波特（Sopot）的工匠卢西安·米尔塔（Lucian Mirta）制作。 早在2018年，他就曾为波兰总统安杰伊·杜达制作过一把类似的椅子。第二把原本计划在特朗普首个总统任期内赠送给他，但当时并未成行。

波兰总统办公室证实了该礼物的移交，但未透露其价值，也未解释为何对此事保密。

目前，记者们正在核实这把椅子是否已被列入美国外国礼品登记册。根据美国法律，特朗普必须申报此类礼物，若想将其留作己用，则必须向政府赎买。

来源：《共和国报》（Rzeczpospolita）。

在法国埃维昂举行的七国集团（G7）峰会期间，德国总理弗里德里希·默茨向美国总统唐纳德·特朗普赠送了一件印有其姓氏和47号的德国国家队球衣。

美国有人提议设立一个新的国家节日——以纪念唐纳德·特朗普总统。建议将6月14日定为该节日，这一天既是美国的国旗日，也是现任总统的生日。 2月18日（星期二），众议院共和党议员克劳迪娅·滕尼提出了这一建议。

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