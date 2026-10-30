由波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基召集的国家安全委员会会议将于11月3日在华沙举行。波兰王冠联盟将由议员弗沃齐梅日·斯卡利克代表出席。尽管执政联盟政界人士提出反对，他的邀请仍然有效，Interia报道。

总统和政府权力中心的代表，以及议会党团和议会小组的代表预计将参加会议。纳夫罗茨基解释称，不能忽视一个据他所说得到约10%波兰人信任的政治环境。

执政联盟的反对意见

执政联盟政界人士反对王冠联盟代表参加会议。托马什·谢莫尼亚克和拉多斯瓦夫·西科尔斯基表示，在该党政治人物在场的情况下，他们无法感到自在。众议院议长弗沃齐梅日·恰扎斯蒂致信总统，请求重新考虑有关王冠联盟代表参加会议的决定。

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前国家安全局局长罗曼·波尔科将军对Interia表示，不应邀请可能向那些据他所说不希望波兰好的人传递信息的人参加此类会议。他认为，在这种条件下，与会者可能会避免讨论重要问题，或以暗示的方式发言。

对保密信息的担忧

另一位前国家安全局局长斯坦尼斯瓦夫·科泽伊将军强调，委员会会议通常讨论战略问题，包括保密性质的数据。他表示，关于波美谈判或双方分歧的信息泄露可能被克里姆林宫利用，也就是被俄罗斯联邦领导层——这个侵略国——利用。

科泽伊提出了三种可能的做法：改变委员会组成；在不讨论秘密信息的情况下举行会议；或修改有关议员获取秘密数据权限的立法。他称第二种方案最有可能，尽管他认为这样会议的实质内容会较少。会议议题之一将是美国军队在波兰的永久驻扎。

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