乌克兰国家银行已完成授权程序，并向隶属于爱沙尼亚金融科技集团Iute Group AS的尤特银行（Yute Bank）颁发了银行牌照。该行成为自俄罗斯全面入侵以来乌克兰首家获得牌照的新银行。

监管机构理事会于2026年11月6日通过了颁发牌照的决定，11月13日，相关委员会批准了新版章程（因该行已终止过渡性银行地位并更名）， 并于11月18日将相关信息录入《国家银行登记册》。

该机构于2025年12月17日根据个人存款保障基金的决定成立，旨在将无力偿债的RVS银行从市场中撤出；随后，2026年1月，Iute Group AS收购了该行100%的股份， 3月16日，在完成增资后，该银行失去了过渡性银行的地位。乌克兰国家银行还批准了该金融机构的管理层：任命阿图尔·穆拉维茨基为董事会主席，Iute Group联合创始人塔尔莫·西尔德出任监事会主席。

来源：乌克兰国家银行新闻处公告。

乌克兰国家银行已撤销国家抵押贷款机构作为金融机构的经营许可证，并将其从相关国家登记册中除名。

乌克兰国家银行提议允许金融普惠银行聘请商业代理，代表该机构办理账户和存款业务。预计这一新举措将使银行服务对难以使用传统网点的人群更加便捷。

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