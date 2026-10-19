在尼日利亚，尼日利亚民主大会党（NDC）将全国选举竞选委员会的发布和就职仪式从2026年10月20日推迟至10月26日。据Premium Times Nigeria援引该党发言人奥萨·迪雷克托的声明报道。

推迟原因

迪雷克托表示，该活动将于10月26日星期一举行。他解释称，日期变更是因为NDC总统候选人彼得·奥比日程繁忙，他在国外有一项重要活动。

这名发言人为可能造成的不便致歉，并呼吁支持者专注于奥比及其他NDC候选人在即将举行的总统选举和大选中获胜。

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围绕委员会的争议

此前，NDC授权奥比及其竞选搭档拉比乌·夸恩夸索提名未来选举竞选委员会领导职位的人选。这一决定是在党领导层与OK运动发生争议后作出的。OK运动为奥比和夸恩夸索动员支持。

9月17日，名称由奥比和夸恩夸索姓氏构成的OK运动成立了一个由59名成员组成的委员会，以在2027年选举前为两名政治人士动员支持。该组织表示，其架构将独立于NDC原计划发布的委员会运作。

该党不承认该运动成立的机构，并警告称，此类行动可能会使该党不稳定。随后，OK运动表示，成立这个未获NDC承认的委员会不符合适当程序。

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