尼日利亚和法国在埃里温举行的《联合国生物多样性公约》第十七次缔约方大会（CBD COP17）上呼吁加强政治领导力、资金支持和共同行动，以在2030年前实现30×30目标。该目标规定，对全球至少30%的陆地、内陆水域、沿海和海洋区域进行有效保护和管理。

据Premium Times Nigeria报道，这一呼吁是在“目标3行动日”期间提出的。尼日利亚和法国共同担任“自然与人类高雄心联盟”主席，该联盟由123个国家组成。

政治承诺与治理

联盟代表夏尔·尼古拉表示，在蒙特利尔举行的CBD COP15通过目标3后，政治领导力必须得到持续保持。他强调，距2030年这一既定期限还剩四年，政治支持的减弱可能会拖慢承诺的落实。

据他介绍，法国在担任七国集团轮值主席国期间推动了海洋保护区有效治理议题。G7国家的环境部长同意将此作为共同优先事项，并建立了交流经验的平台。尼日利亚则推动了30×30目标在西非的落实，并协调扩大陆地和海洋保护区。

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宣言的六项原则

尼日利亚负责《生物多样性公约》事务的联络人西凯阿德·埃格布瓦洛列举了部长级宣言的六项原则：集体责任、透明度、有效治理、社区参与、地方落实和充足资金。她呼吁各国政府报告进展，包括通过世界保护地和保育地数据库以及提交给CBD的国家报告。

埃格布瓦洛警告不要采取仅在地图上标示区域的形式主义做法。她表示，这些区域必须得到妥善管理、具有生态连通性、具备代表性，并拥有适当的治理。她还强调原住民和地方社区参与自然保护决策的重要性。

这名尼日利亚代表称，资金至关重要，尤其是对发展中国家而言。该联盟还计划于2027年举行首届全球30×30峰会，届时将评估进展并展示成功的自然保护倡议。

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