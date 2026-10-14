尼日利亚驻约翰内斯堡总领事馆呼吁南非共和国当局彻底调查尼日利亚公民奇梅齐耶·奥杜埃泽在开普敦死亡一事。据Premium Times Nigeria报道，领事馆表示，该男子于10月9日在帕克兰兹地区死亡。

领事馆声明

尼日利亚总领事尼尼坎瓦·奥凯-乌切表示，奥杜埃泽因涉嫌持有毒品在一家购物中心被拘留。此后，他被带回家中接受搜查。领事馆称，住所内未发现毒品，这名尼日利亚公民据称遭到南非警察局人员酷刑，导致其死亡。

该外交机构指出，有关可能存在酷刑的报道给死者家属、尼日利亚社区以及尼日利亚驻南非外交机构带来了痛苦和震惊。领事馆还对有关该国发生尼日利亚人被法外杀害的报道表示关切，并呼吁追究责任人的责任。

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呼吁遵守法律程序

奥凯-乌切强调，无论提出何种指控，嫌疑人都有权获得法院的公正审理。领事馆呼吁在南非的尼日利亚人保持冷静、遵守法律，并在针对外国人的仇外和恐非袭击及威胁背景下保持谨慎。

该媒体报道，自4月开始的最新一波暴力事件以来，约有1640名尼日利亚人从南非撤离。至少5名尼日利亚公民在此期间死亡。据该媒体称，对此前尼日利亚人在南非死亡事件的调查仍在进行，相关案件尚未有人被逮捕。

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