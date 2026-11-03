美国国家司法研究所（NIJ）是司法部的研究机构。该机构表示，将提供最高100万美元的拨款资金，用于研究被诊断并接受性别焦虑治疗的人群实施暴力行为的频率和类型。《卫报》报道。

这一公告是在总统唐纳德·特朗普政府采取行动限制美国跨性别者权利的背景下发布的，其中包括限制获得医疗服务以及标注正确性别认同的证件。该报称，政府还在一年多前削减了针对仇恨动机暴力和极端主义研究的资金。

人权倡导者的反应

反仇恨与极端主义全球项目联合创始人兼首席执行官温迪·维亚表示，特朗普政府多次试图错误地将跨性别者描绘成更容易实施极端主义暴力的人。她认为，这会转移人们对与极右翼意识形态相关的暴力的关注，其中包括“大替代理论”。

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接受该报采访的专家和LGBTQ+社群代表称，试图将跨性别身份与暴力联系起来是伪科学。他们援引学术研究指出，无法将某一种特征——种族、政治观点或性别——确定为暴力的主要原因。研究人员表示，在袭击者身上更常见的是种族主义、恐同症、厌女症和虚无主义。

卫生部门报告

NIJ并非唯一研究跨性别身份与暴力之间可能联系的政府机构。美国卫生与公众服务部最近公布了一份报告，该报告基于对约1,200名美国成年人的调查编写。报告称，接受或支持性别肯定医疗的人更可能支持政治暴力。

“良政律师”组织的律师赞恩·麦克尼尔要求该部门更正报告中的多项内容，并表示该文件违反了该机构自身的规则。麦克尼尔和其他研究人员正试图获得调查数据，以进行独立分析。卫生部门发言人格蕾丝·戴维斯·贾米森表示，该报告旨在帮助政府更好地理解政治激进化如何发展。

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