在比利时布鲁塞尔，德国及其在欧盟“节俭国家”集团中的盟友批评了爱尔兰提出的将欧盟下一期七年预算削减1590亿欧元的提议。爱尔兰担任欧盟理事会轮值主席国期间提出，在2028年至2034年将总预算削减约8%，但柏林认为这些调整仍然不足，据Politico Europe报道。

德国总理弗里德里希·默茨表示，谈判方距离达成协议仍很遥远，新提议不能作为达成协议的基础。他称，欧盟预算必须能被承担主要财政负担的国家接受。

捐助国立场

德国领导着由六个节俭国家组成的集团，成员还包括瑞典、丹麦、荷兰、芬兰和奥地利。这些国家合计提供欧盟共同预算的40%，其中德国的出资约占四分之一。

瑞典欧洲事务部长杰西卡·罗森克兰茨称，这份谈判文件过于昂贵，因为其总规模仍超过现行预算。奥地利欧洲事务部长克劳迪娅·鲍尔也表示，提出的方案远未达到维也纳可接受的程度。荷兰财政部长埃尔科·海嫩警告称，按目前的进度，到年底可能无法达成协议。

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支出争议

爱尔兰没有削减农业和区域凝聚政策的资金，这两项合计占欧盟预算近一半。相反，拟议的削减集中在竞争力、国防和发展援助领域。

这种做法是对“凝聚力之友”集团17个国家的让步，这些国家反对减少农民补贴和地区拨款。意大利农业部长弗朗切斯科·洛洛布里吉达称，为共同农业政策恢复资金是一个良好开端，但指出这还不够。波兰欧洲事务部长伊格纳齐·涅姆奇茨基欢迎该国将继续获得最大额度资金这一事实，同时指出预算规模不符合欧盟的雄心。

欧盟领导人将在下周四和周五举行的峰会上讨论这份谈判文件。欧盟各国政府希望在今年年底前、即2027年法国、意大利和波兰举行选举之前，就预算达成一致。

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