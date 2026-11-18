关于采购两颗用于早期探测导弹发射的地球同步红外卫星的谈判已接近尾声。

计划于12月向德国联邦议院提交文件，以批准该采购项目。总承包商预计将由空客防务与航天公司（Airbus Defence and Space）担任，分包商则由OHB公司担任。

此类卫星的研制周期为3至4年。因此，首批导弹探测能力预计将于2029至2030年间投入使用。 这些卫星将在弹道导弹飞行活动阶段，监测其发动机产生的热迹。

此外，德国还与法国在JEWEL项目框架内合作开发欧洲太空导弹探测系统。

来源：Hartpunkt。

德国将向乌克兰移交新型雷达，这些雷达将有助于更好地控制领空，并成为未来“弗雷亚”防空系统的一部分。 德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯在布鲁塞尔举行的“拉姆施泰因”框架下乌克兰国防问题联络小组会议后发表了上述声明。他还确认，柏林将继续向乌克兰供应“爱国者”导弹和IRIS-T系统。

德国将在PURL倡议框架内拨款3亿美元，用于为乌克兰采购美国武器装备。该国将与挪威共同参与这一新的援助计划。援助重点将放在加强乌克兰防空能力上。

德国已无法再向乌克兰提供爱国者防空系统。目前该国的库存已耗尽。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯对此作出声明。

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