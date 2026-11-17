在德国，共有112,384起案件中，拥有波兰国籍的父亲或母亲有权为居住在国外的子女领取Kindergeld家庭补助。这是居住在德国境外儿童补助领取者中规模最大的群体。

近29.1万名儿童居住在国外

据德国联邦劳动局的数据，RMF24援引称，约有29.1万名居住在德国境外的儿童领取Kindergeld。他们的父母在德国工作。这一数字占领取家庭补助的1,760万名儿童的1.66%。

2026年，Kindergeld每名儿童每月为259欧元。领取该款项的资格与父亲或母亲在德国就业有关，而非与儿童的居住地有关。

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第二大群体是36,727名德国公民，其子女居住在国外。其后是捷克公民——33,872起案件——以及罗马尼亚公民——32,459起案件。

政治人物的反应

德国联邦议院CDU/CSU议会党团副主席京特·克林斯表示，德国是向其他欧盟国家输出儿童补助的主要国家。据德国媒体报道，CDU/CSU和AfD政治人物对将资金从德国预算转往国外表示担忧。

CDU/CSU代表指出，德国与儿童居住国之间的生活成本存在差异。与此同时，德国社会民主党议员帕尔萨·马尔维表示，在家庭补助领域的平等对待是欧盟劳动者自由流动的重要组成部分。左翼党议会党团副主席雅妮娜·维斯勒指出，这涉及儿童补助总支出的约1%。

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