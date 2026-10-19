德国造型师弗兰克·维尔德对美国总统唐纳德·特朗普进行了戏仿，并批评了他的政策。自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，他一直在自己的博客中声援乌克兰。

在这次模仿中，维尔德还提到了与克拉斯诺夫上尉有关的阴谋论。

弗兰克·维尔德以在电梯中塑造的鲜明形象而闻名。这次，他不仅穿上了主题服装，还戴上了一副印有特朗普面孔的面具。 这位造型师还选择了一套商务西装，并戴上了他最喜欢的印有“让美国再次伟大”字样的红色特朗普棒球帽。

这位德国人以美国国旗为背景，身着这身装扮拍照，同时手中还拿着一个穿着乌克兰刺绣衫的玩偶。而他造型中最醒目的标志，是一块写着“克拉斯诺夫船长”字样的牌子。

弗兰克·维尔德在帖子中添加了讽刺性的话题标签 #AsTheWorldFallsDown——“当世界崩塌时”， #AgentKrasnov——“克拉斯诺夫特工”以及#MakeRuzziaGreatAgain——“让俄罗斯再次伟大”。

需要指出的是，“克拉斯诺夫特工”这一概念是一种未经证实的阴谋论。 据该理论称，唐纳德·特朗普据称早在苏联时期就被招募，并以克拉斯诺夫上尉（特工）的身份作为掩护开展活动。

据报道，这一消息引用了该造型师的帖子。

特朗普总统暂停了对俄罗斯的新一轮制裁——《卫报》。

特朗普暂停了由林赛·格雷厄姆推动的对俄制裁——彭博社。

美国国会众议院提交了一项法案，旨在阻止唐纳德·特朗普总统与俄罗斯达成的所谓“柴油协议”。该法案由民主党人格雷戈里·米克斯提出，并得到了两党议员的支持。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，基辅方面事先并未获知美国与俄罗斯就柴油供应达成的协议，以及放宽制裁的决定。

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