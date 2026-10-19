挪威政府计划禁止16岁以下儿童使用社交媒体。未来的法律尤其可能适用于TikTok、Roblox和Snapchat，而科技公司将负责核实用户年龄，Channel NewsAsia报道。

挪威儿童和家庭事务部将有害平台定义为：因其设计、功能或内容，可能对儿童的情感、认知或身体发展及安全构成风险的社交媒体。

哪些服务可能被纳入限制

该部门表示，政府认为TikTok、Roblox和Snapchat将受到未来法律的约束。与此同时，该部未说明还可能将哪些应用程序纳入名单。

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法案的目标

儿童和家庭事务部长莱内·沃格斯利德表示，这项倡议旨在涵盖儿童在社交媒体上面临的全部风险。政府列举的风险包括有害内容、可能导致成瘾的功能、非法营销以及与陌生人的非自愿接触。

沃格斯利德表示，立法应为科技公司创造激励，促使其移除有害内容和可能助长成瘾的功能。同时，儿童和青少年将能够使用被认定为无害的即时通讯服务和游戏。

挪威4月曾表示，计划在年底前将该法案提交议会。在澳大利亚于12月对16岁以下用户实施禁令后，多个欧洲国家也在寻求加强对儿童使用社交媒体的监管。

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