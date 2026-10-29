波兰新左翼党计划于10月29日向众议院提交一项废除教会基金的议员法案。正如RMF24报道，这项倡议是在政府改革该基金的问题上数月未能达成妥协后提出的。

左翼议会党团主席安娜·玛丽亚·茹科夫斯卡表示，该党不希望继续等待政府法案。她说，新左翼预计将获得公民联盟的支持，因为总理此前曾表示支持取消该基金。

拟如何改变缴纳缴费的方式

根据该法案，国家将不再为神职人员的社会保险缴费提供80%的资金。教会应支付一半缴费，另一半由神职人员自行支付。

对封闭修会成员和传教士规定了例外：其缴费将由教会全额支付。总体上，拟将神职人员的疾病保险设为强制性保险。对于封闭修会成员，该保险将为自愿性；传教士则不受该义务约束。

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该法案还赋予波兰社会保险局新的权力，使其能够核查人员是否具有神职人员身份。维护作为文物的教堂的支出拟转交国家文物保护基金，该基金由文化和国家遗产部管理。

为何改革此前未能推进

教会基金跨部门工作组于2024年1月中旬开始工作。该小组由副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什领导。然而，此后尚未通过任何立法修改。家庭、劳动和社会政策部于2025年起草了类似法案，但由于联盟内部缺乏共识，该法案未被纳入政府工作清单。

教会基金自1950年起在波兰运作。最初，该基金旨在补偿教会和宗教团体被国家没收的土地不动产。目前，其95%的支出用于缴纳神职人员的社会保险费用。2026年，该基金获拨2.725亿兹罗提，下一年的支出预计将超过2.835亿兹罗提。

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