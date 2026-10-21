一项新研究对克里斯托弗·哥伦布的意大利血统提出了质疑

对克里斯托弗·哥伦布直系后裔进行的新一轮DNA研究结果，使关于这位航海家出生于意大利热那亚这一普遍说法受到了质疑。 科学家推测，他可能来自西班牙西北部的加利西亚地区，并且可能与颇具影响力的索托马约尔贵族家族有渊源。

几个世纪以来，大多数历史学家都认为哥伦布出生于热那亚的一个普通家庭。后来，他成功说服了西班牙的天主教君主为他的横跨大西洋的探险提供资金。

来自Citogen实验室和马德里康普顿斯大学的研究人员发布了一项研究，指出哥伦布的后裔与索托马约尔家族之间存在遗传联系。

索托马约尔家族是中世纪加利西亚最具影响力的贵族家族之一，在15世纪的西班牙西北部拥有巨大的政治和军事影响力。 这与哥伦布出身于意大利一个普通家庭的传统说法相矛盾。

据研究人员称，所得的基因数据表明，15世纪的加利西亚贵族佩德罗·阿尔瓦雷斯·德·索托马约尔——人称佩德罗·马德鲁加——可能是哥伦布家谱中的祖先之一。

这一结论基于对埋葬在西班牙赫尔韦斯伯爵家族墓室中的12具遗骸所进行的DNA分析。

关于哥伦布可能具有加利西亚血统的理论已存在一个多世纪。然而，这项新研究的作者认为，他们成功获得了迄今为止支持这一理论的最有力的遗传学证据。

“为了从科学角度探究克里斯托弗·哥伦布的出身，在本项研究中，我们聚焦于其直系后裔的主要安葬地——位于赫尔韦斯的圣玛丽亚·德·格拉西亚教堂，”研究作者指出。

据他们介绍，该教堂是赫尔韦斯伯爵家族的陵寝，也是埋葬哥伦布直系后裔数量最多的地方。

“这里至少安葬了他的七名直系后裔，其中包括他的孙女，”研究中写道。

在研究过程中，科学家们注意到，在12具被掘出的遗骸中，有两人拥有共同的遗传物质，尽管没有已知的历史资料表明他们之间存在亲属关系。

其中一人是豪尔赫·阿尔贝托·德·葡萄牙——第三代赫尔维斯伯爵，且经文献证实是哥伦布的后裔。

另一位是玛丽亚·德·卡斯特罗·希隆·德·葡萄牙——加利西亚贵族后裔，与西班牙最具影响力的贵族家族之一有渊源。

据研究人员称，正是这一出人意料的遗传联系，将他们引向了佩德罗·马德鲁加。

研究团队分析了超过1万个基因标记，并利用计算机模型重构了16代的家族史。根据分析结果，佩德罗·马德鲁加被认定为最可能的共同祖先。

研究人员还通过一种被称为“虚拟排除”的方法验证了这一推测。他们通过数字手段将佩德罗·马德鲁加从重建的家谱树中移除。

此后，这两位后裔之间的遗传联系便完全消失了。

研究作者认为，这表明佩德罗·马德鲁加可能是哥伦布家谱中的关键环节。

研究人员还列举了若干历史背景，他们认为这些背景可能支持这一说法。

佩德罗·马德鲁加大约在1486年从历史文献中消失。大约在同一时期，哥伦布出现在西班牙天主教君主宫廷中。

佩德罗·马德鲁加是15世纪加利西亚最具影响力的封建领主之一。他以蓬特韦德拉省韦尔杜戈河畔的索托马约尔城堡为据点，控制着大片领地。

研究作者还指出，在哥伦布的书面文本中可以追溯到加利西亚-葡萄牙语的语言特征，而他家徽中的某些元素与索托马约尔家族相关的符号相似。

此外，基因分析表明，安葬在墓室中的后裔与西班牙北部居民基因相近，且既与加利西亚的索托马约尔家族，也与纳瓦拉的苏尼加贵族家族存在关联。

与此同时，研究人员本人也强调，目前获得的证据仍属间接证据。该分析基于哥伦布后代的DNA，而非他本人的遗传物质。

因此，这些结果仍需经过独立验证。

大多数历史学家仍然坚持哥伦布出生于热那亚的说法。其中一个关键论据是他在1498年立下的遗嘱，其中将热那亚列为他的出生地。

支持哥伦布西班牙血统说的人士推测，他可能有意隐瞒了自己的真实出身。

新研究的作者认为，所得结果提供了新的（尽管尚不确凿）证据，表明哥伦布可能与西班牙北部的贵族阶层存在关联。

2024年，同一研究团队宣布已确认克里斯托弗·哥伦布的最终安葬地。

研究人员花了20年时间分析在西班牙塞维利亚大教堂发现的人类骨骼。最终，他们表示已“绝对确信”地确认：这些遗骸属于1506年去世的哥伦布。

根据此次研究的结论，研究人员表示，他们首次获得了“有力的基因证据”，支持哥伦布可能来自加利西亚而非意大利这一说法。

克里斯托弗·哥伦布于1492年8月3日从西班牙帕洛斯港启程，展开了他的首次航行。他的目标是寻找通往亚洲的海路。

此次航行由三艘船只组成——“尼尼亚”号、“平塔”号和“圣玛丽亚”号。船上除哥伦布外，还有约100人。

1492年10月12日，探险队抵达了今巴哈马群岛的领土。同月晚些时候，哥伦布看到了古巴，他误以为那是中国大陆的一部分。

在1493年的第二次航行中，哥伦布再次前往新大陆，并在波多黎各登陆。

在那里，泰诺原住民开始遭到奴役，其中一部分人被送往西班牙。

在随后的几年里，大批西班牙殖民者涌入该地区。这一过程伴随着针对原住民的暴力、奴役和疾病的传播，导致泰诺人的数量急剧减少。

来源：《每日邮报》。

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