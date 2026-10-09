据挪威难民委员会（NRC）估计，在巴勒斯坦加沙地带，165万名巴勒斯坦人将在破旧帐篷和遭战争损毁的建筑中度过第四个冬天。The National报道，约284,250个家庭将在冬季需要获得住所援助。

对比战前和较新的Google Earth卫星图像，显示出拉法、汗尤尼斯、加沙城以及该飞地北部住宅区遭破坏的规模。对许多家庭而言，选择已缩减为住在无法抵御风雨的帐篷中，或住在可能不安全的受损建筑内。

安全住房短缺

35岁的阿马尼·阿布·贾尔胡姆及其家人在加沙城谢赫拉德万地区的房屋被毁后，将第二次在帐篷中度过冬天。去年冬天，这家人身处代尔拜拉赫时，雨水多次漏进帐篷，损坏了衣物和物品。她四岁的儿子艾哈姆在该季节的大部分时间里生病。该女子称，没有用于加固帐篷的材料，包括防水油布。

41岁的巴塞尔·阿布·埃什与四口之家住在一栋房屋中，他说这栋房屋可能在强风或降雨时坍塌。他表示，该建筑及其地基在2025年5月因邻近地区的爆炸而严重受损。去年10月10日停火开始后，这家人返回了房屋，因为他们此前暂住的加沙中部土地的所有者要求他们离开。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

材料限制

NRC估计，现有库存和等待运送的货物仅足以为约52,200个家庭提供住所和生活用品。该组织表示，以色列当局将帐篷、防水油布、木材、水泥、工具和其他必要材料归类为军民两用物资。

NRC指出，每周仅有15辆载有此类物资的卡车获准从约旦进入加沙，而至少500辆载有住所材料的卡车已经在等待供应或采购。即使在有利条件下，按目前速度运送这些物资也将持续超过七个月。以色列称，限制措施是出于民用物资可能被用于军事目的的风险。

该组织还估计，最低限度的冬季住所保障计划需2.83亿美元。捐助方已提供或承诺提供9620万美元，因此资金缺口为1.868亿美元。约95万名巴勒斯坦人居住在洪水风险中等或较高的流离失所地点，而重型设备、发动机油和燃料短缺，使这些地点及排水系统的准备工作更加困难。

关注我们在