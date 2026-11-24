乌克兰正式承认对利比亚近海成功袭击俄罗斯舰船一事负责，从而展示了其情报、后勤和作战能力的新高度。这是《纽约时报》给出的评价。

上周日，在乌克兰安全局于利比亚东部班加西港附近开展的一项秘密行动中，七艘乌克兰制造的水上无人艇从海上平台发射，击中了两艘俄罗斯舰船： 一艘俄罗斯护卫舰连同船上的战斗直升机一同沉没，而一艘参与武器运输的干货船则遭到损坏。

安全问题专家强调，在距离本国海岸数千公里之外、且在短时间内执行此类行动的能力 ——尤其是考虑到班加西是俄罗斯海军取代惯常停靠的托布鲁克后相对较新的停靠点——这表明基辅在地中海拥有强大的情报网络和高度敏捷的规划能力。 在全面战争期间，乌克兰安全局（SBU）已从传统的反间谍机构演变为一支专业打击力量，能够实施最复杂的破坏行动——从炸毁克里米亚大桥到在偏远水域开展行动。

此次打击标志着乌克兰作为海洋大国的迅猛转型达到了顶峰：在俄罗斯占领克里米亚期间夺走了大部分舰船、导致乌克兰失去传统海军后， 基辅将赌注押在了海上无人机上，摧毁了俄罗斯黑海舰队约三分之一的舰艇，并逐步将行动范围扩展至里海、波罗的海和地中海。

利比亚附近的袭击发生在俄罗斯货轮“斯巴达二号”在芬兰湾遭击沉的次日；尽管基辅方面未发表官方声明，但芬兰总理已公开支持乌克兰采取此类行动的权利。 沃洛迪米尔·泽连斯基强调，这些使用本国武器实施的远程打击，是对俄罗斯针对乌克兰城市持续恐怖袭击的直接回应，特别是针对基辅市中心总统官邸附近再次发生的无人机袭击。

与此同时，班加西行动对莫斯科具有重大的地缘政治和经济影响， 自2024年巴沙尔·阿萨德政权垮台导致其在叙利亚的基地丧失后，莫斯科便积极加强了与利比亚东部将军哈利法·哈夫塔尔的合作。据能源市场分析师评估， 护航船只的被击沉和受损打乱了俄罗斯向北非输送石油和天然气的供应链——这些供应是俄联邦战争的财政基础——同时也向其他国家发出了明确信号，警示使用利比亚东部港口所面临的风险。

尽管联合国特派团对此表示担忧，且莫斯科指责乌克兰将该地区卷入冲突，但基辅实际上已证明其有能力将海上力量投射到黑海远方，并打击世界各地的俄罗斯军事目标。

来源：《纽约时报》

利比亚当局指责乌克兰在班加西策划了针对俄罗斯军舰的恐怖袭击。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基在11月23日（周一）晚间的讲话中，证实了乌克兰在利比亚近海针对两艘俄罗斯舰船的行动取得成功，并强调乌克兰的海上行动今后还将继续。

回顾此前，11月22日，俄罗斯“水星”号护卫舰在班加西港遭无人机击中后沉没。

此外，11月22日，一艘受制裁的补给货船“阿斯卡隆号”（ASCALON）在利比亚海域被海上无人机击中，该船当时正从加里宁格勒驶往班加西港，据信船上载有供 俄罗斯“非洲军团”的军事装备和技术。

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