在美国，比特币与黄金的价值比率升至200日移动均线上方：一枚BTC的价值相当于约17.13盎司贵金属。这表明比特币的表现优于黄金，尽管两种资产按美元计价均在贬值，CoinDesk报道。

黄金跌幅更大

过去24小时内，这一比率上涨超过1.6%。黄金下跌2%，至每盎司约3800美元，而比特币维持在6.4万美元附近。该比率较3月约12盎司的低点上涨约40%。

黄金较1月每盎司约5660美元的纪录高位下跌约三分之一。比特币则较9月底8.5万美元的水平下跌约25%。白银较1月120美元的峰值下跌逾60%。

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对美联储决定的预期

市场计入美联储将在12月9日会议上加息25个基点的概率为97%。美元指数接近104，为2025年3月以来的最高水平。

美联储原定公布10月会议纪要。在该会议上，监管机构在9月加息后将利率维持在3.75%至4.00%的区间内，9月加息是自2023年以来首次。两名官员当时支持再加息四分之一个百分点。较高利率通常会支撑美元，并降低风险投资的吸引力。

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