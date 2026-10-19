在肯尼亚加里萨，橙色民主运动党（ODM）副领袖、蒙巴萨郡长阿卜杜勒斯瓦马德·纳西尔表示，ODM将支持总统威廉·鲁托在2027年连任，但将坚持要求其副总统候选人来自该党。Nation Kenya对此进行了报道。

纳西尔表示，ODM准备支持鲁托竞选总统，并希望将副总统职位留给本党。他提议矿业部长哈桑·乔霍作为鲁托在2027年8月大选中的潜在竞选搭档。

2032年选举的雄心

乔霍表示，ODM还打算在2032年总统选举中提名候选人。他说，该党有数名能够领导国家的成员，并呼吁支持者在围绕ODM与鲁托政府合作的分歧中保持团结。

乔霍为广泛代表性政府模式辩护，称该模式促进了国家不同地区的均衡发展。他还呼吁选民让鲁托连任，认为政权更迭可能危及现政府取得的成果。

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支持鲁托的条件

ODM主席格拉迪斯·万加表示，对鲁托的支持取决于ODM与联合民主联盟（UDA）之间协议的落实，以及对国家均衡发展原则的遵守。

国民议会少数党领袖朱内特·穆罕默德表示，他认为UDA需要ODM的支持，才能赢得2027年选举并组建政府。他还反对通过替代性政治项目削弱ODM的企图。

已故ODM领袖拉伊拉·奥廷加之子拉伊拉·奥廷加二世呼吁党员在党内解决内部争端，并强调ODM必须继续作为全国性政治力量存在。

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