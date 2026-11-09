特朗普的同党人启动了对美国国防部长的弹劾程序——ABC新闻

美国国会已启动对五角大楼负责人的弹劾程序。 该程序由共和党众议员托马斯·马西发起。此举发生在共和党在国会中期选举中失利以及有观点认为伊朗战争是导致选举结果不佳的主要原因之一的背景下。

曾多次当选国会议员但此次落选的共和党人托马斯·马西，再次向众议院提交了针对国防部长皮特·哈格塞特的弹劾决议案。 首次尝试是在9月，但被众议院议长迈克·约翰逊否决。现在，国会议员必须在两个工作日内重新审议该决议。

马西预计，该倡议不仅会得到民主党人的支持，还将获得部分共和党人的支持。 该决议只需获得多数票即可通过。不过，即使众议院批准弹劾，要罢免赫格塞特仍需获得参议院三分之二议员的支持。

部长的反应

赫格塞特表示，针对其在五角大楼备受争议的领导风格以及在策划对伊朗战争中所扮演的角色而对其发起弹劾的尝试，他“并不在意”。他计划于11月10日（星期二）就此事举行新闻发布会。

记者指出，该部长上次举行新闻发布会是在5月。

据美国广播公司（ABC News）报道。

回顾此前报道，美国国防部长赫格塞特对可能面临的弹劾并不在意——路透社。



美国国会民主党领袖支持对五角大楼负责人进行弹劾。

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