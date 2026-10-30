奈杰尔·法拉奇的保镖因强奸被判刑——《卫报》

在英国，曾在2026年4月和5月地方选举前的竞选期间陪同改革英国党领导人奈杰尔·法拉奇的保镖瑞安·丁内奇，因强奸罪被判处八年半监禁。据《卫报》报道，他为法拉奇工作时，已因该罪行受到相关指控。

指控与判决

6月，丁内奇被裁定强奸一名在皇家温莎马术展期间睡在拖车里的女子罪名成立。根据泰晤士河谷警察局的数据，犯罪发生在2022年5月16日凌晨。受害者当天向警方报案，该男子于次日被捕。

丁内奇于2025年被起诉。在改革英国党的春季竞选期间，至少四次有人看到他陪同法拉奇：分别是在康威地区的兰迪德诺、汉普郡的沃特卢维尔、西萨塞克斯郡的沃辛以及诺福克郡的唐纳姆市场。

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政党反应

改革英国党证实，丁内奇曾为法拉奇提供安保服务。该党表示，他的服务由一家第三方公司提供，该公司保证该员工已通过审查。该党还称，一得知此事便停止使用他的服务。

改革英国党没有回答《卫报》关于是否继续与该承包商合作以及可能对其采取何种措施的进一步提问。工党一名代表呼吁法拉奇说明该党何时得知这一指控，并说明将如何在今后防止类似情况发生。

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