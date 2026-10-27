在美国华盛顿，联合国表示，各国当前的气候承诺到2035年只能将全球温室气体排放量减少6%。这约为科学家评估的、为将升温限制在1.5°C所需较2019年水平减少60%的十分之一。Channel NewsAsia报道。

基于154个国家计划的评估

联合国气候变化机构的一份报告汇总了154个国家在2024年1月至2026年8月期间提交的国家自主贡献。这类计划是2015年《巴黎协定》框架下的强制性提交文件，覆盖全球排放量的71%。

报告指出，即使各国全面实施其计划并实现有条件目标，到2035年排放总量也仅会减少9%。联合国去年曾估计可能减排10%，但当时很大一部分缺失的承诺必须通过模型推算，美国也仍被纳入计算之中。

在唐纳德·特朗普担任总统期间，美国第二次退出《巴黎协定》，并推行在很大程度上有利于化石燃料的政策。

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升温目标

政府间气候变化专门委员会认为，要获得在2100年前将升温限制在1.5°C的现实机会，温室气体排放量必须在2035年前较2019年水平下降60%。要将升温控制在2°C以下——消息来源将其称为《巴黎协定》的备用目标——则需要减少37%。

根据联合国环境规划署上周公布的数据，当前的全球承诺将使世界在本世纪升温2.6°C。与前工业化时期相比，全球已经升温约1.4°C，科学家预计，1.5°C的门槛可能在数年内被突破。

气候融资正在增长

联合国在另一份报告中表示，2023年至2024年，气候融资流量增至平均每年1.9万亿美元，比2021年至2022年高出32%。与此同时，融资规模仍远远无法满足需求。增长主要由对低碳技术的私人投资推动，其中包括可再生电力、电动汽车和热泵。

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