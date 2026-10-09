自2023年10月以来，加沙近5万名妇女和女孩死亡或重伤，约占该飞地每21名妇女和女孩中的1人。据阿纳多卢通讯社援引联合国妇女署的消息报道。

伤亡与流离失所

联合国妇女署人道主义事务负责人索菲娅·卡尔托普在日内瓦表示，超过3.8万名妇女和女孩死亡。另有1.17万人遭受极其严重的伤害，将终身残疾。

她表示，大多数受害者出现在战争的头两年。与此同时，尽管一年前生效的停火协议仍然有效，暴力仍在持续：自2025年10月以来，已有277名妇女和女孩死亡。

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近100万名妇女和女孩被迫离开家园。几乎所有人仍处于流离失所状态，许多人住在帐篷里或自己房屋的废墟中。

妇女组织的状况

卡尔托普还指出，以妇女为户主的家庭数量翻了一番：如今，加沙每四个家庭中就有一个由妇女主导。资金削减严重削弱了妇女组织：14个受访组织中有13个表示，它们已无法满足不断增长的需求。

所有受访组织都报告称，自2025年以来，基于性别的暴力、贫困和心理健康问题有所增加。13个组织还记录到童婚数量上升。联合国妇女署呼吁全面落实停火协议，遵守国际法，并确保对违法行为追究责任。

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