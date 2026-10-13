联合国呼吁以色列停止违反1974年《部队脱离接触协定》，并充分尊重叙利亚的主权和领土完整。联合国叙利亚问题副特使克劳迪奥·科尔多内在联合国安理会会议上发表了这一声明，阿纳多卢通讯社报道。

叙利亚南部的行动

科尔多内表示，以色列在叙利亚南部的军事行动每天都在持续。根据他的说法，这些行动包括大规模建设工程、设立检查站、搜查和拘留。

这名联合国代表还报告称，10月5日，一名平民在以色列军事阵地附近遭枪击身亡。据他称，据报道仍有49人被以色列拘押。科尔多内还提到9月23日的一起事件：以色列一个小组的14名成员越过了叙利亚境内的停火线，随后以色列部队将他们带回。

巴沙尔·阿萨德政权于2024年12月8日垮台后，以色列以安全考量为由，扩大了在被占领的戈兰高地非军事缓冲区及邻近阵地的军事存在。大马士革要求从被占领地区全面撤军，并重申致力于遵守1974年协议。

科尔多内强调，外交是根据国际法就安全机制达成安排的唯一途径。

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人道主义局势与恢复

科尔多内指出，货币贬值和燃料成本上升削弱了民众购买生活必需品的能力。与此同时，放松制裁和国际支持——包括欧盟6.2亿欧元援助以及世界银行为一项农业倡议提供的1.75亿美元——正在促进初步的金融稳定。

联合国还正与大马士革研究举办叙利亚恢复与重建国际会议的可能性，该会议将以该国的优先事项为基础。

流离失所与教育

联合国负责人道主义事务的助理秘书长穆罕默德·叶海亚表示，尽管已有超过380万难民和境内流离失所者返回，但仍有超过550万叙利亚人处于流离失所状态。超过77万人生活在营地中，其中妇女和儿童占居民的四分之三。

据他称，自2024年12月以来，爆炸物已造成2500人伤亡，而2026年人道主义应对计划的资金到位率仅为32%。民间社会代表乔治·巴塔赫表示，270万儿童未上学，约8000所教育机构未能运作。国际计划组织区域主任哈吉尔·马阿利姆补充说，教育部门仅获得所需3.37亿美元资金的16.5%。

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