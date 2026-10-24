《纽约时报》最近的一项民调显示，在美国18至29岁的男性中，民主党领先一个百分点。ABC News报道称，在2024年总统选举中，该年龄段55%的男性选民支持唐纳德·特朗普。

对物价和战争的不满

接受该媒体采访的宾夕法尼亚州葛底斯堡学院年轻共和党人对特朗普的第二个总统任期表示失望。该学院共和党俱乐部主席康纳·费洛曾在2024年投票支持特朗普，他称与伊朗的战争是总统最大的错误。

另一名学生亨利·奎因批评了加征关税以及特朗普决定加入以色列对伊朗发动的战争。他表示，政治人士应关注通货膨胀、降低生活成本和经济，而不是昂贵的海外战争。

中左翼智库Third Way高级顾问卢卡斯·霍尔茨表示，在民调中，年轻男性最常将通货膨胀、就业、经济以及政府和政治中的腐败列为主要问题。他认为，对特朗普支持的流失与他未能兑现竞选承诺有关。

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中期选举投票率

根据哈佛青年民调，计划在中期选举中投票的30岁以下美国人中，近三分之二将反对特朗普及其政策列为主要动机。与此同时，对共和党的支持下降并不意味着年轻男性会自动转向民主党。

美国约有5000万名18至29岁的人拥有投票资格。在2022年中期选举中，参与投票的人不足其中的三分之一。Third Way的一项研究还显示，年轻男性共和党人和独立选民比年轻民主党人更常表示，他们准备不参加2026年选举，只在2028年总统选举中投票。

围绕这一受众的竞选争夺已伴随着社交媒体上的人身攻击。候选人也发布展示自身身体素质的视频。

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