在日本东京，反对派议员提出，农林水产大臣亚纳一夫可能违反选举法。此事涉及今年1月为其竞选活动启动而举办的活动，支持者乘坐免费接驳巴士前往现场，《日本时报》报道。

在众议院预算委员会的听证会上，反对党民主改革党议员山冈达丸援引了选举指引。指引称，将选民运送至候选人的演讲现场可能被视为非法提供利益。据他称，亚纳的竞选总部在报告中列出了23.54万日元的巴士费用。

大臣和首相的立场

亚纳表示，其工作人员在租用巴士前咨询了选举委员会，相关费用作为活动场地费用列入报告。该大臣否认向支持者提供了不当利益。他解释说，活动场地附近停车位很少，出席者中有许多老年人。

首相高市早苗拒绝评估亚纳的竞选活动是否违反《公职选举法》。她称，缺乏对局势进行全面评估所需的信息。

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亚纳此前已因在5月执政党自由民主党地方支部会议上的言论受到批评。当时他表示，他削减了对一些市町村道路工程的资金支持，这些市町村的负责人在2月众议院选举中没有支持他。此后，这位大臣撤回了这些言论并道歉，同时否认自己曾试图促成此类削减。

关于食品税的讨论

在同一场听证会上，反对派询问高市，她的经济政策能否缓解家庭生活成本上涨的压力。政府正请求议会批准一项法案，从2027年4月起，将食品消费税税率从8%暂时下调至1%，为期两年。

首相表示，她预计减税将反映在零售价格中。她估计，国家和地方预算的收入损失每年将约为4.3万亿日元，即272亿美元。这相当于每人每年减轻约3.6万日元的税负。

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