澳大利亚警方正在调查好莱坞演员克里斯·海姆斯沃斯（因在漫威电影中饰演雷神一角而闻名）的豪宅遭闯入及盗窃案。 一群戴着巴拉克拉法帽的男子闯入了这位明星的住宅，其中两人随身携带了刀具。犯罪分子盗走了三辆汽车。

这位演员的庄园位于北河地区，地处偏远，毗邻热带雨林。11月11日早晨，警方接到报案，称有人闯入海姆斯沃斯的住宅。

据警方称，上午7点30分左右，他们接到关于克里斯·海姆斯沃斯住宅内车辆被盗的报告。

这位演员的妻子——西班牙女演员兼模特埃尔莎·帕塔基——在凌晨2点左右被狗吠声惊醒，但当时并未在意。 次日清晨，帕塔基查看了监控录像，发现四名戴着巴拉克拉法帽的男子，其中两人手持刀具。随后，她与丈夫一同报警。

“警方赶到现场后了解到，四名身份不明的男子闯入庄园，并盗走了三辆汽车，”警方表示。

幸运的是，此次持械闯入事件中无人受伤。

警方正在调查这起汽车盗窃案。据现有信息显示，被盗车辆分别为比亚迪、Ram以及Raptor皮卡。

犯罪嫌疑人很可能翻越了高墙，随后进入车库，那里停放着三辆车，车钥匙都留在车内。

随后，其中两辆车已被找回：一辆在科拉基镇（距庄园约一小时车程），另一辆在塔布拉米（距庄园超过两小时车程）。第三辆车的搜寻工作仍在进行中。 案件调查仍在进行中，警方呼吁知情人士提供线索。

据7news报道。

据《Dawn》报道，在卡拉奇，劫匪在抢走100万卢比后枪杀了一名男子。

当这位“切尔西”足球运动员与家人同在家中时，劫匪袭击了他的住宅。

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