Ozempic正在改变全球食品市场：为何减肥药已成为百事公司、零食和快餐生产商的威胁

全球食品行业正面临一个不同寻常的竞争对手。这一威胁源自制药市场——以Ozempic、Wegovy和Mounjaro等减肥药的形式出现。 这些药物不仅能帮助人们控制食欲，同时也改变了消费者将多少食品放入购物篮、光顾餐厅的频率以及消费的去向。

这些变化的规模在消费者行为研究中已显而易见。 使用GLP-1类药物的美国家庭，其食品支出平均减少了5.3%，而快餐及其他快餐店的消费则减少了约8%。 购买量下降最显著的类别，正是数十年来一直为食品企业带来稳定利润的：零食、糖果和烘焙食品。

对于百事公司（PepsiCo）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）、雀巢（Nestlé）和康尼格拉（Conagra）等企业而言，这意味着必须重新审视产品组合、份量规格，甚至新产品研发原则。 与此同时，减肥药的流行也为蛋白质食品、酸奶以及高营养价值的即食餐生产商开辟了新市场。

UA.News将为您解析减肥药如何开始影响全球经济，为何食品巨头们正在调整其商业模式，他们可能面临多少损失，以及如果减肥药成为大众消费品，食品行业将呈现怎样的面貌。 如果体重管理药物转变为大众消费品。

百事公司（PepsiCo）面临着仅靠常规降价无法解决的难题

美国百事公司（PepsiCo）便是这一变革中最引人注目的例子之一——这家集团不仅拥有同名碳酸饮料品牌，还拥有乐事（Lay's）、多力多滋（Doritos）和奇多（Cheetos）等知名零食品牌。 数十年来，其业务一直依赖于热门产品的批量生产、广泛的销售网络以及消费者的定期购买。

然而近年来，这一商业模式同时面临多重因素的压力。通货膨胀迫使消费者更加谨慎地对待开支，原材料价格上涨推高了生产成本，而饮食习惯的改变也开始影响需求。 除此之外，能够抑制食欲和进食冲动的GLP-1类药物也日益普及。

据路透社报道，在私募基金Elliott Investment Management以约40亿美元收购该公司股份后，百事公司（PepsiCo）越来越难以实现当时商定的财务目标。 投资者原本期望该公司能加快增长并提高盈利能力，但美国零食市场的形势依然严峻。

今年2月，该公司下调了包括乐事（Lay's）和多力多滋（Doritos）在内的一系列热门产品的价格，部分产品降幅高达15%。 其逻辑不言而喻：让产品更实惠，吸引消费者回流，并增加销量。然而，降价并未带来预期的盈利能力恢复。

2026年上半年，百事公司的基本营业利润率较上年同期下降0.15个百分点，降至16.3%。 这与公司计划在三年内将该指标提高一个百分点的目标背道而驰。

10月8日，该公司公布了新的季度业绩。尽管全球营收有所增长，但百事公司将2026年全年每股基本收益增长预期从此前预期的4%至6%下调至1%至2%。 在北美地区，饮料销量下降了2%，而零食销量则基本与去年持平。

不过，若仅将百事公司的所有问题归咎于Ozempic的热销，这种解释并不准确。通货膨胀、市场竞争、原材料价格以及购买力变化都对业绩产生了影响。 不过，减肥药确实带来了额外风险：部分消费者减少零食购买量，并非因为价格过高，而是因为不再像以前那样需要这些零食了。

这对制造商而言是一个本质上截然不同的问题。折扣或许能说服消费者选择更便宜的产品，但如果消费者单纯是不想再吃该产品了，折扣的效果就会大打折扣。

Ozempic和Wegovy如何改变食欲和饮食习惯

要理解为何药品会影响食品销售，需要先弄清楚它们的作用原理。

Ozempic和Wegovy含有塞玛格鲁蒂德——一种属于胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂的物质。这种激素参与调节血糖水平、食欲和饱腹感。 这些药物通过模拟其作用，帮助人们延长饱腹感，从而减少食物摄入量。

Ozempic主要适用于根据相应适应症治疗2型糖尿病，而Wegovy则用于体重管理。 Mounjaro 含有另一种活性成分——泰尔塞帕肽，它作用于 GIP 和 GLP-1 这两种激素的受体。尽管这些药物在作用机制和医疗适应症上存在差异，但它们都具有影响食欲的能力。

与此同时，寻找治疗肥胖症的新方法并不局限于已知的药物。科学家在缅甸蟒蛇的血液中发现了一种名为pTOS的分子。 在小鼠实验中，该分子能减少食物摄入量并促进体重减轻。研究人员将其视为未来药物开发的潜在基础，尽管这种方法对人类的有效性和安全性仍有待证实。

对食品行业而言，最重要的并非减重这一事实本身，而是人们日常行为的改变。消费者可能更容易产生饱腹感，减少正餐之间的零食摄入，并对大份量食物失去兴趣。

在传统的零食销售模式中，冲动购买起着重要作用。 人们会在收银台旁看到巧克力棒，在看电影时顺手拿一包薯片，或者额外点一份炸薯条。正是这些看似微小却频繁的决定，构成了庞大的市场。

抑制食欲的药物可能会改变这种行为。消费者可能继续光顾同一家超市，但会减少购买那些以前几乎会下意识购买的商品。

这并不意味着所有GLP-1药物使用者都会完全戒掉甜食或快餐。 对治疗的反应因人而异，饮食习惯也取决于多种因素。然而，当数百万人的行为同时发生此类变化时，即使购买量的减少相对较小，也会对生产商产生显著影响。

消费者开始减少在食品和快餐上的开支

减肥药物对食品支出的影响已通过实际购买数据的研究得到证实，而不仅仅是关于食欲变化的问卷调查。

2025年底，康奈尔大学的研究人员公布了一项大规模研究的结果，该研究将GLP-1的使用信息与美国家庭的交易数据相结合。 分析中使用了研究公司Numerator的数据，该公司追踪了约15万个家庭的购物情况。

研究人员对比了人们在开始服用药物前后的支出情况，并将结果与未使用此类药物的类似家庭的行为进行了对照。

结果颇具启发性。在开始使用GLP-1后的前六个月内，食品支出平均减少了5.3%。在高收入家庭中，降幅超过了8%。

某些品类的变化更为显著。咸味零食的支出减少了约10.1%。糖果、饼干、烘焙食品及其他高热量食品的支出也出现了显著下降。

与此同时，消费下降不仅限于所谓的不健康食品。家庭在面包、肉类和鸡蛋上的支出也开始减少。这是一个重要的细节：药物并不一定迫使人们完全用一种食品替代另一种。 通常，它们只是减少了人们购买的食品总量。

不过，某些品类仍呈现出增长态势。其中最显著的是酸奶，以及新鲜水果、营养棒和肉类零食。然而，这些增长幅度相对较小，未能抵消总体支出的减少。 餐饮业也出现了类似趋势。快餐店（包括快餐店和咖啡馆）的消费支出减少了约8%。

研究还发现，这种效果在停药后并不一定持续。当参与者停止服用药物后，他们的食品支出逐渐恢复到原有水平。在某些情况下，甜食和其他高热量食品的占比再次上升。

研究作者强调，所观察到的变化不能仅用药物的生物学作用来完全解释：伴随而来的生活方式变化也可能影响消费行为。然而，研究结果表明，GLP-1制剂的普及能够显著改变食品需求的结构。

食品制造商甚至开始在薯片和面食中添加蛋白质

饮食习惯的改变迫使大型企业重新审视产品线。高蛋白和高纤维食品已成为主要发展方向之一。 对于使用GLP-1药物的患者而言，这一点尤为重要：由于食欲减退，他们的进食量减少，但仍需摄入足量的营养物质。

百事公司（PepsiCo）已推出了富含蛋白质的多力多滋（Doritos Protein）薯片、高纤维的SunChips Fiber薯片，以及Good Warrior肉类零食。 卡夫亨氏（Kraft Heinz）也采取了类似策略，推出了“PowerMac”——一种每份含17克蛋白质的芝士通心粉。

据路透社报道，卡夫亨氏已为2026年的市场营销、研发拨款7亿美元。该公司还重新调整了超过一千种配方，在增加蛋白质和膳食纤维含量的同时，减少了部分配料的用量。

这一趋势甚至蔓延到了非传统食品品类。例如，百威英博（AB InBev）在巴西推出了一款每罐含10克蛋白质的啤酒，而糖果制造商也开始尝试推出热门产品的高蛋白版本。

然而，这种策略也存在缺陷。据路透社指出，英国市场上48克装的Doritos Protein薯片价格几乎是普通款的两倍。 此外，额外的蛋白质并不一定意味着产品更健康，因为其营养价值还取决于盐、糖、脂肪及其他成分的含量。

雀巢和康尼格拉为减肥人群开发专用产品

部分食品企业决定不再止步于简单的配方升级。它们开始专门为使用减肥药的人群开发产品。

雀巢是首批将此视为独立市场的跨国企业之一。这家瑞士制造商推出了“Vital Pursuit”冷冻即食餐系列，主要面向使用GLP-1类药物的消费者。 其理念是向消费者提供小份量且富含蛋白质、膳食纤维及其他营养素的餐食。 容易产生饱腹感的人可能不愿购买大份量的即食餐，但仍需要一种方便且营养全面的饮食选择。

美国康尼格拉品牌（Conagra Brands）也开始将部分“健康之选”（Healthy Choice）冷冻食品标注为适合GLP-1用户饮食。这主要指蛋白质和膳食纤维含量较高的产品。

2025年12月，路透社报道称，此类“Healthy Choice”餐食的销售速度快于未作相应定位的同类产品。该公司计划扩大产品线，并与大型零售连锁店合作进行推广。

乳制品生产商也面临着类似的机遇。法国达能（Danone）表示，其高蛋白产品的销售额实现了两位数的增长。特别是，该公司正在大力发展希腊酸奶品牌Oikos。 与此同时，高蛋白产品的人气不仅源于Ozempic。健身产业的发展、人口老龄化以及人们对健康饮食的普遍关注，都影响着市场需求。GLP-1类药物加速了这些趋势，但并非其唯一原因。

对生产商而言，最重要的转变在于：与以往围绕口味和包装尺寸的竞争相比，产品营养成分的重要性日益凸显。企业正努力说服消费者，即使是小份量也能满足其营养需求。

快餐店正在调整份量

这些变化不仅波及超市。餐饮业也开始适应食量减少的顾客。

对于许多快餐连锁店而言，大份餐点和套餐仍是其商业模式的重要组成部分。企业会向顾客提供加价升级服务，例如换取更大杯的饮料、额外的薯条或甜点。此类附加选项有助于提高人均消费额。

然而，容易产生饱腹感的人可能觉得大份套餐毫无意义。他们会点小份餐点，拒绝甜点，甚至直接选择其他餐厅。 一些连锁餐厅已开始考虑这种消费行为。Chipotle正在开发高蛋白菜单，其中包括小份鸡肉或牛肉等选项。Olive Garden和Noodles & Company也尝试推出小份餐点。

在英国，消费者自身也证实了这一变化。根据Numerator旗下Worldpanel于2026年6月发布的一项研究，40%的减肥产品使用者希望在餐厅菜单上看到更小的份量。 另有26%的受访者支持在菜单中增设专门提供此类菜品的专栏。

这对餐饮业来说是一个棘手的经济难题。小份餐点虽然成本可能较低，但人力、场地租金、设备及客户服务等成本并不会按比例相应减少。

与此同时，调整菜单可能吸引新的客群。那些此前因份量过大而避开餐厅的人，现在可以根据自身需求点餐了。

因此，连锁餐厅必须在份量、价格和盈利能力之间寻求平衡。而率先找到有效运营模式的企业，将获得竞争优势。

英国消费者在餐饮方面已节省了数百英镑

以英国为例，这一变化的规模尤为明显，当地减肥药的流行度正迅速攀升。

2026年6月，市场研究公司Worldpanel by Numerator报告称，英国使用GLP-1类药物的成年人数量已达到约190万人。在两年内，这一数字几乎增长了三倍。

研究结果显示，与类似家庭预期的食品支出相比，使用此类药物的家庭每年在食品上的平均支出减少了418英镑。

研究人员估算，食品开支的总减少额约为7.8亿英镑，而购买的商品数量减少了2.99亿件。变化最显著的是那些传统上与零食相关的商品购买情况。 四分之三的受访药物使用者表示减少了巧克力摄入量，72%的人减少了薯片摄入量。

超过半数的受访者还指出，关于食物的强迫性想法以及对某些食品的渴望有所减轻。大约每十人中就有一人表示，以往喜爱的食物或饮料已不再能带来以往的愉悦感。

这些结果对于理解食品行业的未来至关重要。这不仅仅意味着消费者从昂贵食品转向更便宜的食品。部分人正在从根本上改变其消费的数量和性质。 然而，食品支出的减少并不意味着家庭福利会自动提高。药物本身可能价格不菲，且使用时需要医疗监督。因此，在超市省下的钱未必能抵消治疗费用。

食品行业虽面临部分销售额流失的风险，但将开拓新市场

尽管零食和甜味饮料的需求有所下降，但现在就断言整个食品行业陷入危机还为时过早。由于GLP-1类药物的价格高昂、存在医疗限制以及各国可及性差异，其普及程度仍不均衡。 此外，部分患者会中断治疗，此后他们的饮食习惯可能会恢复到原先的状态。

与此同时，大型生产商已不得不进行调整。正如路透社所指出的，近年来多家食品企业的盈利能力有所下降。 这些公司正试图通过开发高蛋白、高纤维产品来弥补损失，尽管目前尚不清楚这一方向究竟能带来多少利润。

与大包装和额外零食相比，生产商越来越关注营养价值高的小份产品。这正在逐步改变超市的商品种类、餐厅的菜单以及定价策略。

减肥药片的问世可能会进一步加速这一变化。2025年底，美国监管机构批准了Wegovy的口服剂型，这有望为部分患者提供更便捷的治疗方案。

因此，Ozempic及类似药物不仅影响着制药市场，也影响着食品生产商和餐饮企业的经营。 如果说此前食品行业一直试图说服人们多消费，那么现在它面临着另一个问题：如何从开始减少食量的消费者身上获利？

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