在泰国曼谷，巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布表示，政府预计将在本财年完成五至六项资产的私有化。根据他的估计，这可能带来超过10亿美元的收入，Channel NewsAsia援引路透社报道称。

该部长还预计，尽管油价高企，巴基斯坦经济本财年仍将增长超过4%。

增长预测

奥朗则布表示，人口为2.55亿的巴基斯坦已能够确保充足的燃料供应并避免短缺。他补充说，包括农业在内的关键行业保持韧性。

该部长表示，政府正密切关注通胀，原因是其对大宗商品价格的影响。该国经济依赖从波斯湾国家进口能源、汇款和来自该地区的金融支持，同时还需要外部融资来补充外汇储备并偿还债务。

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2024年，巴基斯坦与国际货币基金组织达成了一项为期37个月、总额70亿美元的扩展基金安排。上周，该国与国际货币基金组织达成工作人员层面协议，可能为其根据扩展基金安排和气候项目获得约12.1亿美元融资打开通道。

谈判与私有化

奥朗则布称，巴基斯坦正继续与美国就一项拟议的100亿美元汇率稳定机制进行谈判。他没有说明谈判完成的时间表。此外，该国还在与美国进出口银行和美国国际开发金融公司谈判。

在去年私有化巴基斯坦国际航空公司后，政府计划中还有约十项资产。其中包括国有配电公司以及将机场运营外包。

私有化被视为国际货币基金组织对巴基斯坦改革信心的指标之一。官员此前指出，若无法出售亏损国有企业，可能会再次加大公共财政压力。

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