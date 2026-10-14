巴基斯坦表示，自2026年9月初以来，共有23架无人机从阿富汗发射并进入其领空。9月28日，巴基斯坦外交部表示，已就其所称的“挑衅性入侵”向塔利班运动递交外交抗议照会，France 24报道。

9月23日，巴基斯坦军方表示，在距阿富汗边境不足1公里的开伯尔-普什图省击落了至少8架固定翼无人机。其中一架无人机，据巴基斯坦军方称是从阿富汗发射的，在托尔哈姆边境口岸附近被击落。

FPV无人机和固定翼飞行器

自2026年2月巴基斯坦与塔利班之间的冲突开始以来，塔利班一直使用武装FPV无人机——搭载弹药、包括迫击炮弹的小型四旋翼飞行器——袭击边境附近的巴基斯坦阵地。据France 24报道，冲突中还使用了配备更强发动机的大型固定翼无人机，理论上可飞行数百公里。

3月13日，巴基斯坦表示在伊斯兰堡附近击落了两架塔利班无人机。2月27日，阿富汗塔利班政府报告称，巴基斯坦首都遭到无人机袭击。同一天，巴基斯坦消息人士发布了数架飞行器的图片，称这些飞行器在伊斯兰堡郊区被击落。

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廉价组件和心理影响

无人机专家马克·格罗泽尔估计，这类飞行器尺寸约为两米，可携带0.5至1公斤炸药。他表示，它们速度较慢、低空飞行，发现后很容易被击落，但可能难以被发现。

France 24分析了巴基斯坦军方称已拦截的无人机照片和视频，发现其发动机类似DLE55。这些是排量为55立方厘米的单缸发动机，可在线购买。格罗泽尔指出，自动驾驶软件和零部件可以公开购买，飞行器机身也可以通过3D打印机制造。

这名专家认为，这类无人机的主要优势在于其心理影响：它们制造成本低，并可能对基础设施构成威胁。巴基斯坦与阿富汗塔利班之间的冲突发生在巴基斯坦组织“巴基斯坦塔利班运动”（TTP）活动的背景下。巴基斯坦指责阿富汗塔利班窝藏并支持TTP，而塔利班否认应对该组织的活动负责。

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