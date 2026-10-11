巴基斯坦常驻联合国日内瓦办事处代表塔希尔·安德拉比在联合国大会第一委员会会议期间表示，印度据称已在其政策中确立了在自己认为合适的时间、以其可能捏造的借口对巴基斯坦发动打击的权利。《快报论坛报》报道。

有关防御的声明

安德拉比表示，南亚仍是“实力主义”的人质。他提到2025年5月的事件，称其为印度无端的军事侵略，并称伊斯兰堡作出了“精准且有效的”回应。这些是这名巴基斯坦外交官的说法。

安德拉比还表示，巴基斯坦拥有在针对该国采取任何行动时捍卫其主权的能力和决心。他表示，伊斯兰堡不寻求军备竞赛，但将根据可信最低限度威慑原则维持全方位威慑能力。

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国家间对话

这名巴基斯坦代表声称，印度正在增强军事能力，包括发展洲际、海上和高超音速系统。他指出，两国上一次就核领域和常规领域建立信任措施举行正式谈判是在2012年。

这名外交官表示，巴基斯坦更倾向于外交，并准备就所有未解决问题进行实质性对话，其中包括根据联合国安理会决议处理查谟和克什米尔问题。他表示，巴基斯坦关于在该地区建立战略克制机制的提议仍然有效。安德拉比还称，在拥有核武器的情况下可以遏制有限常规战争的想法是一种危险的幻想。

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