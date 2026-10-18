巴基斯坦加强了与外国专家及国际公司的联系，以确定如何开展深海行动，搜寻K2 Airways货机的飞行记录器、残骸和飞行机组人员。据《快报论坛报》报道，该飞机据信位于巴基斯坦奥尔马拉附近海域约3000米深处。

大深度搜寻

这架私营国内货运航空公司的飞机于今年7月7日在奥尔马拉附近遭遇不利条件后坠入海中。据该报消息人士称，安装在飞行记录器上的信标发射器在坠机约一个月后停止发出信号，使搜寻工作更加困难。

此前，巴基斯坦海军使用专用设备和侧扫声呐，在海床上发现了飞行记录器的可能位置。相关区域已在约3000米深处通过声学信号进行扫描，但后续工作需要更复杂的设备以及深海搜寻和打捞行动的经验。

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声呐与水下航行器

拟议行动计划使用多波束测深仪建立海床三维模型。这项技术可帮助确定地形、深度和可能存在的障碍物，从而缩小残骸搜寻区域。

可调动配备声呐、摄像机和其他传感器的自主水下航行器对海床进行勘测。由保障船操控的遥控水下航行器可近距离检查物体，并在可能的情况下打捞小型碎片，或在残骸附近布设专用设备。

还在考虑使用磁力计，通过磁场变化探测大型金属物体。搜寻团队可能使用拖曳式声学信标定位器，但由于记录器发射器已停止工作，其效能受到限制。在如此深度作业可能需要配备绞车、起重机和水下系统的专业深海船只。消息人士称，货机所属公司应承担50%的搜寻费用。

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