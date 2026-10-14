在英国，美国科技公司Palantir与伦敦市长萨迪克·汗的办公室就该公司针对未获批准的伦敦警察合同提起的诉讼达成和解。该合同价值5000万英镑，约合6600万美元。Channel NewsAsia报道称，消息来自双方的联合声明。

与伦敦警方的合同

Palantir与伦敦警方达成了一份为期两年的合同，以使用人工智能系统。这些系统原本应自动化部分任务，并帮助分析证据。

然而，伦敦市长警务与犯罪办公室拒绝批准该协议。该办公室告知警方，签订该合同前未举行公开招标。据报道，汗的代表还对Palantir不符合伦敦价值观表示担忧。

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和解条款

Palantir与伦敦市长警务与犯罪办公室在联合声明中表示，双方已解决此案并撤回相互指控。双方还指出，不签订该合同的决定并非基于Palantir的价值观或道德，也并非基于对该公司活动更广泛的报道。

该办公室表示，其目前没有、过去也从未有过拒绝与Palantir签订合同的政策。该公司可以参与未来的采购程序。

英国也正在审查国家医疗服务体系与Palantir签订的一份价值3.3亿英镑的合同。一个议会委员会称，该公司与英国价值观存在明显不一致，并建议启用提前终止协议的条款。Palantir英国分部负责人路易斯·莫斯利称这一建议不负责任。

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