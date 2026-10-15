墨西哥众议院批准了2027年收入法案，该法案规定收入为10.64万亿墨西哥比索，约合5760亿美元。该文件还将净国内借款上限设为1.7万亿比索，净外部借款上限设为135亿美元。The Rio Times报道称。

在10月14日的整体表决中，331名议员支持该法案，118名议员投反对票。在10月15日上午审议个别条款期间，该文件以340票对109票获得通过。该法案得到总统克劳迪娅·辛鲍姆所属的莫雷纳党议员，以及其来自劳动党和墨西哥绿党的盟友支持。

收入与宏观经济假设

税收预计将提供6.26万亿比索，占所有计划收入的59%。最大的收入来源是所得税，为3.29万亿比索。总额还包括1.48万亿比索的融资，其中包括新增借款。

该经济方案预计墨西哥经济将在2027年增长1.5%至2.5%。政府还设定平均汇率为1美元兑17.9比索，墨西哥出口原油价格为每桶61.8美元。财政部预计，该国公共债务将在2027年达到国内生产总值的55%。

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众议院财政委员会主席卡罗尔·安东尼奥·阿尔塔米拉诺表示，该法案不 предусматривает new taxes or increases in general rates. 据他称，计划通过加强税收监管和打击逃税来增加收入。

Pemex和CFE的限额

国有石油公司Pemex可进行最多1606亿比索的净国内借款，以及最多52.6亿美元的境外借款。国有电力公司CFE的净国内借款限额为167亿比索，净外部借款限额为7.25亿美元。

在最终表决期间，议员们还支持了莫雷纳党党团领袖里卡多·蒙雷亚尔提出的修正案。该修正案取消了300百万比索的限制：在支付经通胀调整后的税款金额的条件下，可通过该机制免除逾期税款的罚款、滞纳金和征收费用。税款本金不会被免除。

该法案现须由墨西哥参议院审议。参议院必须在10月31日前批准该文件，也可对其作出修改，之后文本将再次提交众议院。

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