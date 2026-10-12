菲律宾众议院批准了一项法案，规定禁止13岁以下儿童访问社交媒体。投票于10月12日举行，该文件获得压倒性多数支持，Channel NewsAsia报道。

后续程序

此前，菲律宾参议院批准了一项类似法案，但其版本更为严格：禁止所有18岁以下人士创建社交媒体账户。现在，国会两院必须协调各自文件中的条款，并将最终文本提交总统批准。

总统费迪南德·马科斯二世表示，他正在研究参议院通过的法案。他表示，全面禁止社交媒体可能会促使儿童隐瞒其网络活动，从而使他们更容易遭受诱骗和虐待。

校园枪击案后的讨论

自6月以来菲律宾学校发生三起枪击事件后，这项立法的推进引发了关于儿童接触社交媒体和网络内容的讨论。上个月，一名16岁少年枪杀了至少两名学生，随后自杀。8月，另一名学生直播杀害同学的过程，之后也自杀身亡。

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据法新社报道，此前菲律宾学校中的武装暴力事件较为罕见。TikTok、拥有YouTube的Alphabet，以及Facebook和Instagram的所有者Meta，均未立即就众议院的决定发表评论。

地区限制措施

菲律宾加入了一些试图限制未成年人使用社交媒体的国家行列，这些国家担忧社交媒体对儿童健康和安全的影响。自6月起，马来西亚禁止16岁以下人士注册社交媒体，平台必须通过政府证件核验年龄。平台获准在2027年1月前实施这一机制。

自3月起，印度尼西亚实施一项规定：被当局认定为高风险的平台必须停用16岁以下儿童的账户。上周，TikTok停用了约900万个此类账户，Meta则封禁了8.5万个Instagram账户和9.9万个Facebook账户。

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