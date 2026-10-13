布隆迪议会将国家真相与和解委员会的任期延长四年，并重新任命其全部13名成员。据《The Rio Times》报道，该决定于10月9日在布琼布拉举行的议会两院联席会议上作出，参议院于10月12日宣布了这一消息。

议会的决定

据参议院消息，国民议会和参议院一致通过延长委员会的任期，但未公布投票数。皮埃尔·克拉韦·恩达伊卡里耶继续担任该委员会主席。会议在布琼布拉基戈贝区的会议宫举行。

国民议会议长格拉斯·丹尼尔·恩达比拉贝表示，更新后的委员会将有助于加强和平与和解。参议院议长热尔韦·恩迪拉库布卡称，议员们评估了该委员会的工作成果，并呼吁继续审议土地索赔。

委员会的工作与争议

该委员会由2000年《阿鲁沙和平协议》设想设立，并于2014年成立。它记录布隆迪历史上殖民和后殖民时期的大规模杀戮、政治和族裔暴力，以及有关被夺走土地的案件。委员会还对乱葬坑进行挖掘，并收集证词。

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2021年12月，该委员会向议会提交结论称，1972年的杀戮是针对胡图人的种族灭绝。这一结论存在争议。布隆迪总统埃瓦里斯特·恩达伊希米耶曾于2022年5月表示，将这些事件称为种族灭绝还为时过早。

公民社会组织的批评

公民社会组织和维护图西族受害者利益的团体指责该委员会选择性呈现过去，并对受害者区别对待。布隆迪加强公民社会论坛在其分析中警告称，选择性的历史记忆可能加剧社会分裂。

批评者坚持要求公正审议1965年、1972年、1988年、1993年和2015年的暴力事件。同时，恩达伊卡里耶称，在部分有关被夺土地的案件中存在虚假申诉，并承诺不久将公布首批土地争端裁决。

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