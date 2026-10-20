日本国会已开始审议首相高市早苗政府提出的一项法案，该法案旨在暂时下调食品和非酒精饮料的消费税。根据《日本时报》报道，该文件规定将税率从8%降至1%，为期两年——从2027年4月到2029年4月。

该法案还规定，向低收入和中等收入劳动者发放金额取决于收入的补贴。政府计划以此补偿税率下调后仍将存在的部分税负。这些补贴的资格标准及金额仍在制定中。

反对党的提议

反对党民主改革党的议员重德和彦质疑，在通胀环境下，减税是否会完全反映在食品价格上。他提议以直接现金发放取代减税，他认为这种方式能够更快、更可靠地惠及家庭。

高市回应称，价格受到多种因素影响，但税率下调的影响总体上应会反映在商品价格中。她还排除了在3月本财政年度结束前实施全国性现金发放的可能性，理由是难以迅速向所有领取者发放。

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替代方案与支持

反对党公明党提议，将政府两年期计划所需的约10万亿日元用于在同期向每人发放8万日元。对于一个四口之家，这将达到32万日元。

国民民主党警告称，两年后，中等收入劳动者可能失去较低税率带来的收益，却得不到补偿性支持。该党的提议包括提高税收扣除额以降低所得税和地方税，并向低收入劳动者发放补贴。该党还提议，在本财政年度内向低收入和中等收入劳动者发放约5万日元。

根据《读卖新闻》的一项调查，56%的受访者支持该法案，37%表示反对。在产经新闻-FNN的一项调查中，62.6%支持下调食品税，同时52.2%认为此举不会成为应对物价上涨的有效手段。

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