在芬兰，执政的民族联合党（NCP）议会党团提议将庇护申请的审理转移至欧盟境外的接收和遣返中心。该党团还希望收紧家庭团聚规定以及移民获得社会保障的条件，YLE News报道。

迈向选择性移民

该议会党团于10月16日发布了新的移民政策建议。这些建议在议员阿特·卡莱瓦的领导下制定，他自1月起主持这项工作。该文件名为《迈向选择性移民》。

卡莱瓦表示，无论在何种情况下，芬兰都必须独立决定谁获准进入该国、在何种条件下入境，以及谁可以留在该国。建议包括限制被认为缺乏依据的重复庇护申请，以及提高遣返程序的效率。

该党团提议规定，严重或重复的刑事犯罪可能导致居留许可被撤销和被驱逐出境。该党团认为，在遴选配额难民时，当局还应考虑个人融入芬兰社会和文化的前景。

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福利与家庭团聚

NCP议会党团提议将移民领取失业救济金的资格与其在芬兰的工作年限挂钩。按照这一设想，援助金额将取决于在该国就业的持续时间。

此外，还提议收紧领取国民养老金和保障养老金的条件。为实现家庭团聚，邀请亲属前往芬兰的人必须通过工作或创业活动来供养他们。

卡莱瓦表示，该党希望鼓励劳务移民，但反对在该国形成低工资劳动力市场。他认为，融入社会的责任首先应由移民本人及其雇主承担。

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