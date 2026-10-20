Tisza党赢得匈牙利选举，欧尔班失去权力——《卫报》

《卫报》报道，Tisza党在4月赢得匈牙利议会选举，维克托·欧尔班失去权力。该报称，6月，新议会通过了一项宪法修正案，以拆除曾为多瑙河研究所和布鲁塞尔MCC提供资金的庇护体系。

布达佩斯的后自由主义者中心

多瑙河研究所成立于2013年，资金来自匈牙利当局重新划拨的公共资金。该报将其描述为后自由主义运动的核心中心——这是一个由批评自由主义、个人自主和自由资本主义的保守派思想家组成的团体。

包括罗德·德雷尔、塔克·卡尔森、帕特里克·德宁、克里斯托弗·鲁福、约拉姆·哈佐尼和格拉登·帕平在内的美国右翼知识分子和媒体人士曾前往布达佩斯。2021年，作为该研究所研究员的德雷尔帮助组织了卡尔森为期一周的匈牙利之行，期间这位福克斯新闻主持人录制了对欧尔班的采访。

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美国记者兼历史学家安妮·阿普尔鲍姆在其著作《民主的黄昏》中写道，多瑙河研究所实际上存在的目的，是让匈牙利政府更容易被外部受众接受。该运动的代表则批评这种观点，称其无法解释自由主义危机的原因。

该运动的观点与匈牙利模式

哲学家帕特里克·德宁于2018年出版的著作《自由主义为何失败》成为后自由主义运动的关键文本之一。作者认为，自由主义的失败并非因为背离了自身基础，而是因为持续贯彻了形式平等、进步和个人自主的原则。

后自由主义的支持者被匈牙利当局愿意运用国家工具推行保守社会政策所吸引。帕平将这一模式描述为强大的家庭、边界和工业的结合。自2022年以来，匈牙利每年将约5%的国内生产总值用于家庭支持计划，包括优厚的产假、儿童照护援助以及针对母亲的税收优惠。

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