在亚美尼亚，总理尼科尔·帕希尼扬表示，小型模块化反应堆可能不足以满足该国未来的电力需求。据OilPrice报道，他于10月1日指出，采用俄罗斯VVER-1000技术、功率为1兆瓦的反应堆可能是更好的解决方案。有关替换老旧梅察莫尔核电站的最终决定预计将在未来几个月作出。

俄罗斯国家原子能公司负责人访问

帕希尼扬发表上述声明的前一天，俄罗斯国家原子能公司Rosatom负责人阿列克谢·利哈乔夫访问了埃里温。他声称，由于预计将出现电力短缺，亚美尼亚需要的是大型反应堆，而非小型模块化装置。

据该媒体报道，此前亚美尼亚政府倾向于用一座或多座美国小型模块化反应堆替代梅察莫尔核电站。今年2月，在美国副总统J.D.万斯访问亚美尼亚期间，两国签署了核领域合作协议。

莫斯科的压力与向欧盟靠拢的路线

OilPrice写道，俄罗斯联邦——一个侵略国——正因亚美尼亚希望与欧盟拉近关系而加大对埃里温的压力。10月4日，俄罗斯联邦安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫表示，亚美尼亚外交政策路线的改变可能带来负面后果，并导致其变成新的乌克兰。

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该媒体指出，俄罗斯在久姆里附近的基地驻有约5000名军人，并控制着亚美尼亚的能源和电力系统。莫斯科是该国的主要贸易伙伴，而埃里温则试图将经济联系从欧亚经济联盟转向欧盟。

10月7日，欧盟扩大事务委员玛尔塔·科斯表示，亚美尼亚正积极迈向欧盟，也是唯一一个欧盟正与其就签证自由化进行谈判的国家。10月2日，帕希尼扬还指出，在欧亚经济联盟框架内，亚美尼亚产品出口和过境仍面临限制及行政壁垒。

TRIPP运输走廊

OilPrice认为，可能将新建核电站的合同授予Rosatom，可能会影响美国支持的TRIPP运输走廊的实施，该走廊是亚美尼亚—阿塞拜疆和平进程的一部分。俄罗斯和伊朗反对该项目。俄罗斯联邦安全会议成员阿列克谢·舍夫佐夫于10月1日在没有证据的情况下宣称，TRIPP据称旨在在亚美尼亚建立美国军事存在。

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