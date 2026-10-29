五角大楼计划在2027年6月前为美国一座新的跨军种军事设施选定地点。各州必须在12月1日前提交有关设施选址的总体提案，Breaking Defense报道，并援引美国国防部负责能源、军事设施和环境事务的助理部长戴尔·马克斯的话。

马克斯表示，这不仅仅是一座基地，实际上是在建设一座城市。9月底，美国国防部长皮特·赫格塞思指派马克斯领导新设施最佳地点的搜寻、评估、遴选和准备工作。

预计该基地将成为新作战编队的部署地，其中包括自主无人机打击航空联队、配备定向能和反无人机系统的部队，以及高超音速机动部队。

四项遴选标准

第一项关键要求是面积在10万至25万英亩之间的地块。同时，五角大楼准备考虑面积更小或更大的有说服力提案。

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该设施必须能够为1.5万至2.5万名现役军人及其家属提供安置和支持，总人数约为8万至10万人。它还必须支持具备“自主规模”能力的未来编队，包括无人系统和定向能武器。

第三项标准要求基础设施实现自给自足。项目必须包括设施内的小型模块化核反应堆、受保护的微电网，以及能够无限期运行的闭环集水、净化和再利用系统。马克斯表示，在最初24个月内，基地必须证明其能够在不接入民用电网和外部能源的情况下连续运行30天。

私人资本的作用

第四项条件是通过公私合作伙伴关系协助融资。按照五角大楼的构想，国防部门可以为基地的作战任务、兵力投射能力、地下指挥掩体、弹药库和战术训练场提供资金。与此同时，商业资本可以建设和运营辅助数字基础设施。

由于地点尚未确定，项目成本估算尚未公布。同时，马克斯表示，预计2028财年预算申请将包含启动该项目的初始资金。在收到申请后，五角大楼团队将与申请者讨论方案细节，包括住房、医疗和教育基础设施的选项。

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