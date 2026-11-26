美国将公布其对欧洲军事存在审查结果的时间推迟至2027年。

此前，华盛顿原计划在2026年底前公布为期六个月的分析结果。此次审查可能涉及缩减驻欧洲的美军兵力。

该倡议由五角大楼负责人皮特·哈格塞特发起。其目标包括减少驻欧美军人数，并削减华盛顿向北约盟国提供的军事资源。

此举与美国政府关于重新分配欧洲安全责任的政策有关。美国坚持要求欧洲国家自主承担大部分防务义务，并增加对欧洲大陆安全的贡献。

目前，关于美军可能削减的具体规模、可能受影响的国家名单以及公布审查结果的新时间表，均未予以披露。

来源：Rapporteur。

8月28日有消息称，五角大楼正在为美国未来在欧洲的军事存在制定至少四种方案。目前尚未做出最终决定，而这些方案既包括维持现有兵力水平，也包括大幅削减兵力。

美国国防部长皮特·哈格塞特原计划宣布进一步削减美国在欧洲的军事存在，但白宫叫停了这一决定。据《华尔街日报》报道，唐纳德·特朗普政府目前尚未确定未来调整的规模。

爱沙尼亚方面表示，美国在欧洲的军事力量可能缩减，但这不会对该地区的安全构成重大风险，因为国防计划早已将此类情况纳入考量。塔林方面认为，盟国体系有能力迅速应对任何变化。

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