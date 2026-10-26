五角大楼呼吁美国国会在年度国防政策法案中保留一项条款，以正式将国防部更名为战争部。正如《国会山报》报道，众议院和参议院军事委员会已在各自版本的《国防授权法案》中纳入相关条款。

五角大楼的呼吁

五角大楼首席发言人肖恩·帕内尔也是皮特·赫格塞思的高级顾问。他表示，国会必须完成这一程序，并在国防法案最终文本中保留关于新名称的条款。他说，派遣美国人参战的机构名称应通过法律确立，而不应仅凭总统行政命令。

在总统唐纳德·特朗普于秋季签署允许更名的行政命令后，这项倡议开始推进。此后，赫格塞思开始使用战争部长这一头衔，国会中的许多共和党人也开始将该机构称为战争部。

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委员会支持与更名成本

众议院军事委员会于6月以29票对27票通过了一项关于正式更名的修正案，该修正案由来自得克萨斯州的共和党人罗尼·杰克逊提出。与此同时，国会民主党人批评这项倡议，称其没有必要，并指责政府专注于语义问题。

五角大楼4月就以立法形式确定新名称一事向国会提出请求时，将费用估计为近5200万美元，并表示这不会对特朗普提出的1.5万亿美元国防预算请求产生重大影响。国会预算办公室在1月的一份报告中估计，更名可能耗资最高1.25亿美元。

该美国机构从1789年至1949年名为战争部，1949年更名为国防部。

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